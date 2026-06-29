Трилер у Лондоні. Ястремська пробилася до другого кола Вімблдону

Протягом гри Даяна відіграла чотири матч-пойнти

Даяна Ястремська сьогодні, 29 червня, здобула складну перемогу у першому колі Вімблдону. Про це інформує «Главком».

У Лондоні стартував третій Мейджор сезону – Вімблдон. Другою серед українок на трав'яні корти легендарного турніру вийшла Даяна Ястремська. Її суперницею стала 228-а ракетка світу японка Аой Іто.

Хід гри

У першій партії Даяна не дозволила Іто подати на сет за рахунку 5:6. Вже на тай-брейку українка володіла перевагою та впевнено здобула підсумкову перемогу у сеті – 7:6.

У другій партії за рахунку 3:2 на користь Даяни Ястремської ініціативу перехопила Аой Іто, яка виграла три гейми поспіль і опинилася за крок від перемоги в сеті. Українка змогла відкласти розв'язку, взявши дев'ятий гейм, однак у наступному японська тенісистка все ж поставила крапку в партії – 6:4.

Вирішальний сет проходив у рівній боротьбі. Найдраматичніші події розгорнулися наприкінці зустрічі. Ястремська поступалася 3:5, відіграла чотири матч-пойнти та не дозволила Іто подати на гру. У підсумку українка переломила хід поєдинку й вирвала перемогу в третій партії з рахунком 7:5.

Вімблдон. Перше коло

Даяна Ястремська (Україна) – Аой Іто (Японія) 7:6, 4:6, 7:5

Нагадаємо, американські тенісистки Серена та Вінус Вільямс виступлять разом у парному розряді на Вімблдоні.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.