Поцілунки та обійми: фехтувальниця Харлан показала, як коханий підтримував її на змаганнях

Переможниця Олімпійських ігор-2024 опублікувала романтичні кадри з коханим

Українська фехтувальниця Ольга Харлан показала, як її підтримував коханий Луїджі Самеле на спортивних змаганнях. Фото спортсменка опублікувала в Instagram.

Переможниця Олімпійських ігор-2024 опублікувала романтичні кадри з коханим, на яких вони цілувалися і обіймалися.

«У найважливіші дні нашої кар'єри ми були поруч один з одним. Хоча ми готувалися і нервували, але в той же час ми знаходили потрібні слова або просто мовчали, але разом. Одного дня все це стане чудовою історією, про яку можна буде розказати. І ми це зробимо. Хтось сказав: «Любов – найкращі ліки» тому з цими ліками ми згадали, ким є насправді. Я завжди була вдячна за твою підтримку, коли всі труднощі та розчарування брали верх над усім. Я завжди буду пам'ятати кожну секунду, проведену разом. Але все ще попереду», – написала Харлан.

Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виставила на благодійний аукціон шаблю, якою завдала переможного уколу у фіналі командного турніру Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Аукціон з продажу шаблі оголосив благодійний фонд Сергія Притули.

Нагадаємо, українські шаблістки у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова провели командний турнір на високому рівні. У фіналі точилася рівна боротьба. В кінці поєдинку Ольга Харлан чудово провела заключну сутичку і принесла Україні загальну перемогу – 45-42.

Після здобуття золотої нагороди у фіналі Олімпіади-2024 у командній шаблі, фехтувальниця Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту.