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Хорватія мінімально переграла Панаму на Чемпіонаті світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Хорватія мінімально переграла Панаму на Чемпіонаті світу 2026
Анте Будімір став автором єдиного голу в матчі
фото: La Liga

Віцечемпіони світу 2018 року таки змогли знайти свій момент, який і приніс їм перемогу

Збірна Хорватії здобула першу для себе перемогу на Чемпіонаті світу 2026, обігравши Панаму з рахунком 0:1. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Перший тайм пройшов у такій же манері, як і поєдинок Англії з Ганою (0:0): Хорватія більше володіла м'ячем і намагалася диктувати свої умови, однак небезпечних моментів майже не створювала. Панама натомість діяла на контратаках і навіть була ближчою до гола. Могла відкрити рахунок вона на 23-й хвилині, коли Томас Родрігес після подачі Майкла Мурільйо головою пробив у поперечину, а Домінік Лівакович лише кінчиками пальців перевів м'яч у каркас воріт. Наприкінці тайму хорвати все ж активізувалися, і Мартін Батуріна змусив Орландо Москеру виконати непростий сейв після дальнього удару. Однак на перерву команди пішли без забитих м'ячів.

Після відпочинку Златко Далич одразу освіжив атаку, випустивши Андрея Крамарича та Анте Будіміра, і саме ці зміни швидко дали результат. На 54-й хвилині Йосип Станішич та Марко Пашалич розіграли комбінацію на правому фланзі, після чого Будімір замкнув простріл на дальній стійці й відправив м'яч у порожні ворота. Незабаром хорвати навіть могли подвоїти перевагу, колм Пашалич вискочив на ударну позицію після передачі Луки Модрича, але Москера врятував Панаму, а добивання пролетіло над поперечиною.

Панамці не змирилися з таким розвитком подій і поступово перехопили ініціативу. На 68-й хвилині вони створили одразу кілька гольових моментів: спочатку Мурільйо двічі небезпечно пробивав із меж штрафного майданчика, але Лівакович продемонстрував чудову реакцію, а після подачі з кутового Карлос Гарві головою цілив під поперечину, проте хорватський голкіпер знову врятував свою команду. У заключні хвилини Панама продовжувала шукати шанс для порятунку, однак оборона «картатих» діяла надійно. Хорватія втримала мінімальну перевагу та здобула важливу перемогу з рахунком 1:0, не втративши важливі очки у боротьбі за друге місце групи та вихід до 1/16 фіналу.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет L

Панама – Хорватія 0:1 (0:0)

  • Голи: Будімір (54)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Англія перемогла Хорватію у гольовій «перестрілці» на Чемпіонаті світу 2026

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Теги: чемпіонат світу Хорватія Анте Будімір НОВИНИ ФУТБОЛУ

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