Українські шаблістки вийшли до фіналу Олімпіади та здобули для України ще одну нагороду
У фіналі наші дівчата зустрінуться зі збірної Південної Кореї
Українські шаблістки сьогодні, 3 серпня, у 1/2 фіналу Олімпіади впевнено перемогли збірну Японії та вийшли до фіналу змагань. Такий результат гарантує Україні срібну нагороду.
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова змогли у другій частині поєдинки вийти вперед та вже не віддали перевагу до кінця протистояння.
У підсумку, Україна здобула перемогу з рахунком 45-32.
Фінал Україна також проведе сьогодні. Суперниками наших дівчат стане збірна Південної Кореї, яка доволі несподівано в 1/2 фіналу перемогла команду Франції. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом.
Нагадаємо, що першу нагороду у Парижі для України здобула Ольга Харлан.
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