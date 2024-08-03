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Українські шаблістки вийшли до фіналу Олімпіади та здобули для України ще одну нагороду

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українські шаблістки вийшли до фіналу Олімпіади та здобули для України ще одну нагороду
Українські шаблістки продовжують боротьбу за золоті нагороди Олімпіади
скріншот з трансляції

У фіналі наші дівчата зустрінуться зі збірної Південної Кореї

Українські шаблістки сьогодні, 3 серпня, у 1/2 фіналу Олімпіади впевнено перемогли збірну Японії та вийшли до фіналу змагань. Такий результат гарантує Україні срібну нагороду.

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова змогли у другій частині поєдинки вийти вперед та вже не віддали перевагу до кінця протистояння.

У підсумку, Україна здобула перемогу з рахунком 45-32.

Фінал Україна також проведе сьогодні. Суперниками наших дівчат стане збірна Південної Кореї, яка доволі несподівано в 1/2 фіналу перемогла команду Франції. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що першу нагороду у Парижі для України здобула Ольга Харлан.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Фехтування Ольга Харлан

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