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Стало відомо, скільки глядачів відвідало груповий етап Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стало відомо, скільки глядачів відвідало груповий етап Чемпіонату світу з футболу
Матчі групової стадії мундіалю відвідали 4,6 млн осіб
фото: Getty Images

Під час групової стадії мундіалю було встановлено рекорд відвідуваності чемпіонатів світу

Матчі групової стадії Чемпіонату світу 2026 року з футболу відвідали 4,6 млн осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбe Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

На груповому етапі було проведено 72 матчі.

Варто зазначити, що рекорд відвідуваності Чемпіонатів світу було встановлено під час третього туру групової стадії. Попередній рекорд було встановлено на світовій першості 1994 року в США, тоді матчі відвідали 3,587538 млн глядачів.

До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог.

Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Як повідомлялося, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забивав на шести чемпіонатах світу.

Легендарний португалець відзначався бодай одним забитим голом на чемпіонатах світу у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 роках.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу.

Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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