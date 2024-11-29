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Збірна України з біатлону оголосила склад на змішані естафети першого етапу Кубка світу

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Збірна України з біатлону оголосила склад на змішані естафети першого етапу Кубка світу
фото з відкритих джерел

Початок сезону відбудеться вже 30 листопада

Визначився склад збірної з біатлону на стартовий етап Кубка світу в Контіолахті. До складу збірної увійшли: Артем Тищенко, Олена Городна (вони виступлять у синглміксті) та Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Христина Дмитренко і Юлія Джима (у змішаній естафеті). Лідер збірної Дмитро Підручний не допоможе команді. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Початок сезону відбудеться вже 30 листопада – біатлоністи вийдуть на старт змішаної та одиночної змішаної естафет. Зазначимо, що в Контіолахті на першому етапі очікуються майже всі види змагань – естафети, спринт, мас-старт та індивідуальна гонка. Винятком стане лише гонка переслідування.

Додамо, що змагання синглміксту розпочнуться о 14:15, а змішана естафета о 16:45.

Нагадаємо, що російські біатлоністи зіткнулися із серйозним дефіцитом якісних іноземних патронів, що відчутно позначається на їхніх результатах. 

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Теги: спорт спринт Збірна України естафета

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