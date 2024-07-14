Зіркова українська біатлоністка відсторонена від змагань через допінг

Протягом року Віта Семеренко пропустила три допінг-тести

Українська біатлоністка Віта Семеренко тимчасово відсторонена від змагань через порушення антидопінгових правил. Спортсменка потрапила до списку Національного антидопінгового центру України (НАДЦ).

Протягом року Семеренко пропустила три допінг-тести. Відсторонення 38-річної біатлоністки діє з 20 березня 2024 року.

До відома, Віта Семеренко є володаркою золотої та бронзової нагород Олімпіади-2012. Також вона – семиразова призерка чемпіонатів світу, переможниця й призерка етапів Кубка світу та п’ятиразова чемпіонка Європи з біатлону.

Нагадаємо, що французьку біатлоністку Жюлію Сімон суд визнав винною у справі про шахрайство.

Раніше експрезидента Міжнародного союзу біатлоністів Бессеберга засудили до трьох років ув'язнення через корупцію.

До слова, 17 березня 2024 року завершились змагання на Кубку світу з біатлону у сезоні-2023/24. Загалом було розіграно 58 комплектів нагород, представники восьми країн були на медальних подіумах. Українська команда вдруге поспіль завершила сезон Кубка світу без нагород. З 2019 до 2022 років Україна здобувала мінімум 1 нагороду.