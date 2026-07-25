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Кузен Ерлінга Голанда продовжить кар'єру в іншому чемпіонаті

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Кузен Ерлінга Голанда продовжить кар'єру в іншому чемпіонаті
Йонатан Браут Брунес походить з потужної футбольної династії
фото: ФК «Славія»

Йонатан Браут Брунес після результативного сезону в Польщі зацікавив сусідню країну

Празька «Спарта» офіційно оголосила про підписання контракту з норвезьким нападником Йонатаном Браутом Брунесом, який є двоюрідним братом одного з найкращих футболістів світу Ерлінга Голанда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Спарти».

Зміна чемпіонату 

25-річний форвард, який є двоюрідним братом зірки «Манчестер Сіті» Ерлінга Голанда, перейшов до чеського клубу з польського «Ракува». Фінансові умови угоди сторони не розкривають. Водночас польські ЗМІ повідомляють, що трансфер обійшовся «Спарті» приблизно у шість мільйонів євро.

Брунес переходить до Праги після двох успішних сезонів у складі «Ракува». За цей період він забив 40 м'ячів у всіх турнірах і став одним із найрезультативніших нападників польської Екстракласи. Раніше норвежець також виступав за бельгійський «Левен», а на батьківщині захищав кольори «Стремсгодсета» та «Ліллестрема».

Чому «Славія» обрала норвежця?

Спортивний директор «Спарти» Томаш Росицький високо оцінив якості новачка. «Протягом останніх двох сезонів Йонатан забив 40 голів у всіх турнірах, довівши, що є надійним і майстерним завершувачем атак. Його здатність забивати різними способами та універсальність роблять його нападником, який може бути ефективним за різних тактичних схем та проти будь-якого суперника. Він добре знаходить простір між лініями, має відмінний футбольний інтелект і вміє грати на межі офсайду, відкриваючись за спини захисників», – зазначив колишній півзахисник «Арсенала».

Очікується, що Брунес одразу посилить атакувальну ланку празького клубу. Уже найближчим часом «Спарта» розпочне боротьбу в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, де зустрінеться з французьким «Ліоном».

Йонатан Браут Брунес походить із відомої футбольної родини. Його двоюрідний брат Ерлінг Голанд є одним із найкращих нападників сучасності, а батько форварда «Манчестер Сіті» Альф-Інге Голанд у минулому виступав за «Ноттінгем Форест», «Лідс Юнайтед» та «Манчестер Сіті». Крім того, сестра Йонатана Емма Браут Брунес також є професійною футболісткою та виступає за данський «Брондбю».

Нагадаємо, що Голанд повернувся з Чемпіонату світу 2026 з незвичним «трофеєм»

Теги: Манчестер Ноттінгем Ерлінг Голанд НОВИНИ ФУТБОЛУ

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