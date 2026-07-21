В Іспанії розкритикували ФІФА та вважають, що Інфантіно має піти

Хав'єр Тебас: На мою думку, його час минув, але він має підтримку системи

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував скандальні рішення ФІФА під час Чемпіонату світу 2026 та переконаний, що очільник організації Джанні Інфантіно має залишити свою посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Зокрема, Тебас розкритикував рішення ФІФА щодо впровадження пауз на гідратацію на Чемпіонаті світу 2026 та скасування дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна. Він переконаний, що час Джанні Інфантіно на посаді президента організації вже давно минув.

«ФІФА влаштовує все так, як хоче, заради своїх цілей, заради своїх інтересів, аж ніяк не заради футболу. Тож якщо їм потрібна 27-хвилинна перерва – вони її роблять. Перерви для гідратації – це брехня.

У нас у Ла Лізі вони є, але тільки коли справді спекотно. А тут, на стадіонах у Далласі, Лос-Анджелесі та Атланті, було кондиціоноване повітря, на трибунах мені довелося надягнути светр. Це була брехня, перерва для реклами. А потім був ще випадок з Балогуном.

Це доказ того, що нами керує інституція, яка робить і вирішує, що хоче і коли хоче, керуючись лише власними інтересами, не думаючи – я не кажу «консультуючись», – про решту футболу. І в багатьох випадках вона діє на шкоду футболу.

В системі є активні співучасники, які беруть участь в ухваленні таких рішень, і пасивні співучасники, які мовчать, не викривають і не роблять нічого, щоб запобігти повторенню подібних випадків. Вони критикують систему в барі за чашкою кави або в приватних телефонних розмовах, але потім не роблять нічого, щоб покласти цьому край.

Призупинення дискваліфікації американського гравця – це надзвичайно серйозний випадок: їм пощастило, що Бельгія вибила США з турніру, бо інакше міг би виникнути скандал, який коштував би Інфантіно посади. Оскільки перемогла Бельгія, їм вдалося приховати цю справу. Але такі випадки – це лише верхівка айсберга.

На мою думку, його час минув. Але він має підтримку системи, федерацій, і тут більше нічого додати, чи не так? Немає кандидата від опозиції, ніхто не хоче висуватися, щоб програти. Така система, і вона хвора в самій своїй основі.

Він не мав би залишатися, але стан речей не дозволяє йому піти. Останніми днями тут, в Америці, я чув багато людей, які виступають проти Інфантіно, які не згодні з тим, що він робить.

Вони про це говорять, але потім нічого не роблять. Не знаю, що гірше – мовчання чи співучасть, адже той, хто мовчить, прекрасно усвідомлює, якої шкоди зазнає футбол», – розповів Тебас.

Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду лайкнув відео зі звинуваченнями ФІФА у корупції. Португалець поставив лайк відео, в якому ФІФА звинувачується у корупції та в тому, що організація допомогла Аргентині вийти у фінал Чемпіонату світу.