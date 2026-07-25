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Гравець збірної України з футболу отримав травму в спарингу за новий клуб

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Гравець збірної України з футболу отримав травму в спарингу за новий клуб
Юхим Конопля влітку змінив УПЛ на Бундеслігу
фото: ФК Шахтар

Юхим Конопля влітку перейшов до «Боруссії» Менхенгладбах як вільний агент

Захисник збірної України та новачок «Боруссії» Менхенгладбах Юхим Коноплю отримав травму вже на 10-й хвилині контрольного матчу свого нового клубу. Про це повідомляє «Главком».

У спарингу «Боруссія» Менхенгладбах обіграла «Рот-Вайсс Ессен» з рахунком 2:1. Правий захисник «жеребців» Юхим Конопля потрапив до стартового складу на спаринг, але вже на 10-й хвилині був вимушений просити заміну. В українця жорстко влетів Франсі Буебарі, і Конопля після падіння тримався за праве коліно. На цьому для нього матч закінчився.

Конопля на правах вільного агента перейшов до «Боруссії» після закінчення минулого сезону та вже дебютував за новий клуб у контрольному матчі з «Вупперталем» (6:0).

Юхим Конопля є вихованцем академії «Шахтаря». За головну команду «гірників» дебютував у серпні 2021 року й загалом провів у футболці «помаранчево-чорних» 114 матчів, забив 7 мʼячів та віддав 15 гольових передач. Разом із «Шахтарем» він виграв 6 трофеїв: тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026), завоював 2 Кубки України (2024, 2025) та Суперкубок України (2021).

Нагадаємо, вінгер збірної України Віктор Циганков перебуває в серйозному конфлікті з керівництвом іспанської «Жирони» і готовий бойкотувати матчі команди. Каталонський клуб обіцяв відпустити футболіста під час трансферного вікна, проте не стримав своїх обіцянок. Циганков не прибув до тренувального табору «Жирони» і не планує виходити на поле в контрольних поєдинках.

Раніше Циганков вирішив залишити іспанську «Жирону» і відправив клубу офіційного листа. Українець, контракт якого спливає через рік, не хоче грати в другому за силою дивізіоні (Сегунді) і попросив клуб розглянути всі пропозиції від інших команд і дозволити йому піти. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Юхим Конопля ФК «Боруссія» (Менхенґладбах)

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