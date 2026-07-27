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Пірло втратив нагоду очолити збірну Італії: завадила співпраця з букмекерами, які допомагають окупантам

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Пірло втратив нагоду очолити збірну Італії: завадила співпраця з букмекерами, які допомагають окупантам
У 2025 році Андреа Пірло підписав контракт з російською букмекерською компанією Fonbet

Пірло: Вчора ввечері я дізнався, що більше не є кандидатом на посаду головного тренера збірної Італії

Андреа Пірло більше не є кандидатом на посаду головного тренера збірної Італії з футболу. Про це він повідомив у своєму акаунті в Instagram, інформує «Главком».

«Вчора ввечері я дізнався, що більше не є кандидатом на посаду головного тренера збірної Італії», – написав Пірло.

У 2025 році Андреа Пірло підписав контракт з російською букмекерською компанією Fonbet.

У 2024 році пропагандисти повідомляли, що Fonbet та Паралімпійський комітет Росії продовжують співпрацю і у 2025 році мали намір провести шість змагань для російських окупантів з следж-хокею, футболу ампутантів та волейболу сидячи.

«Ми раді співпраці з ПКР. Раніше ми неодноразово наголошували, що хочемо брати активну участь у реабілітації ветеранів та учасників СВО через спорт. Спільно з ПКР ми вже проводили низку спільних акцій, але тепер наша робота стане більш глобальною, чому допоможуть турніри під егідою «Герої нашого часу», – зазначав генеральний директор Fonbet Сергій Анохін.

Андреа Пірло: що відомо

Андреа Пірло – італійський футболіст, один із найкращих італійських півзахисників 2000-х років. 

Бронзовий призер олімпійських ігор 2004 року, чемпіон світу 2006 року, віце-чемпіон Європи 2012 року. Пірло належить рекорд Серії А за кількістю голів, забитих зі штрафних – 28.

З «Міланом» двічі виграв Лігу чемпіонів (2003 і 2007), два Суперкубки УЕФА (2003 і 2007), два титули Серії А (2004 і 2011), Клубний чемпіон світу ФІФА (2007), Суперкубок Італії 2004 і Кубок Італії (2003). Після приєднання до Ювентуса в 2011 році, він додав ще чотири титули чемпіона Серії А (2012, 2013, 2014, 2015), а також два Суперкубки Італії (2012 і 2013), і Кубок Італії (2015).

Раніше повідомлялося, що італійська федерація футболу поставила на паузу призначення Андреа Пірло головним тренером національної команди.

Потенційне призначення чемпіона світу 2006 розкритикувала низка італійських політиків. Зокрема, віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно дорікнула Пірло за вояжі до Москви. За її словами, російська пропаганда використала його в час агресивної війни проти України.

Смуга невдач збірної Італії

Варто зазначити, що Італія втретє поспіль не вийшла на Кубок світу. Останнім турніром, на який поїхала «Скуадра Адзурра» залишається ЧС-2014. Тоді збірна під керівництвом Чезаре Пранделлі не змогли подолати груповий етап.

У відборі до Мундіалю 2018 року Італія фінішувала в групі другою після Іспанії. У плейоф команда Джанп'єро Вентури поступилася збірній Швеції (0:1, 0:0). А в кваліфікації до Чемпіонату світу 2022-го «Скуадра Адзурра» поступилася першістю в групі Франції. У плейоф збірна Італії поступилася Північній Македонії (0:1).

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

Теги: Андреа Пірло букмекери НОВИНИ ФУТБОЛУ

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