Яремчук дізнався, на яких умовах може повернутися в «Олімпіакос»

Роман Яремчук може залишити «Ліон» і повернутися в чемпіонат Греції

Український нападник останні півроку грав у чемпіонаті Франції

Форвард збірної України Роман Яремчук може повернутися в грецький «Олімпіакос», якщо погодиться на роль резервного нападника та обмежений ігровий час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на грецькі ЗМІ.

Срібний призер грецької Суперліги та учасник Ліги чемпіонів очікує можливого повернення 30-річного українського форварда, який з лютого виступав на правах оренди у французькому чемпіонаті за «Ліон». Яремчук зіграв 14 матчів за «Ліон», у яких забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу.

Головний тренер «Олімпіакосу» Хосе Луїс Менділібар розраховує, що Яремчук приєднається до команди до початку передсезонних зборів, які пройдуть у Нідерландах.

Нагадаємо, «Ліон» вирішив відновити перемовини щодо купівлі Романа Яремчука. «Ткачі» прагнуть зберегти українця в складі. «Ліон» мав право викупу Яремчука за 5 млн євро, але технічний директор клубу Матьє Луї-Жан не захотів перераховувати таку суму за перехід.

Утім, профіль нападника підходить для цілей «ткачів» у новому сезоні. У разі переходу він не буде основним, але матиме стабільну ігрову практику в умовах ротації. «Ліон» зібрався посилити тиск на «Олімпіакос», щоб грецький гранд збавив фінансові апетити. Контракт українця з «червоно-білими» розрахований до літа 2028 року.

Також є інформація, що «Олімпіакос» націлився на трансфер українського вінгера «Жирони» Віктора Циганкова. «Червоно-білі» виказують інтерес до 28-річного гравця, оскільки хочуть посилити атакуючу ланку складу.