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«Динамо» мінімально поступилося ПАОК у кваліфікації Ліги Європи

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Динамо» мінімально поступилося ПАОК у кваліфікації Ліги Європи
фото: ФК «Динамо»

Київський клуб зберігає шанси на вихід далі 

Київське Динамо було близьким до камбеку у першому матчі кваліфікації Ліги Європи 2026/2027, поступившись з рахунком 2:3 грецькому ПАОКу. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як повідомлялося в прогнозі на матч, «Динамо» нелегко здолало попередній кваліфікаційний раунд. «Біло-сині» двічі розписали нічиї з «Універсітатею» з румунського Клужа-Напоки (0:0, 0:0). 

Натомість ПАОК лише розпочинатиме новий сезон. На цей момент команда Алессіо Ліші зіграла чотири контрольні поєдинки. «Двоголові орли Півночі» здобули перемоги над бельгійськими «Бевереном» (4:1) та «Вестерло» (4:0), АЕКом із кіпрської Ларнаки (3:2). Також ПАОК поступився «Твенте» з нідерландського Енсхеде (2:3). 

Хід матчу

«Динамо» активно увійшло в гру та вже на третій хвилині відкрило рахунок. Після комбінації на лівому фланзі Владислав Дубінчак прострілив у штрафний, а Володимир Бражко прийняв м'яч і другим дотиком точно пробив у кут воріт. ПАОК швидко оговтався від такого старту й зрівняв рахунок, коли Константеліас реалізував вихід сам на сам після передачі Живковича. До перерви грецький клуб ще раз скористався своїм шансом під час того, як Зафейріс опинився першим на м'ячі після невдалого вибивання Бражка та вивів гостей уперед.

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Київське «Динамо» має амбітні плани із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

На початку другого тайму грецький клуб збільшив перевагу, коли Сантамарія точним ударом із-за меж штрафного зробив рахунок 3:1. Проте команда Олександра Шовковського не втратила віри в позитивний результат. Тренерський штаб освіжив гру низкою замін, випустивши Буяльського, Ярмоленка, Лонвейка, Редушка та Рубчинського, і поступово «Динамо» почало дедалі частіше загрожувати воротам суперника.

Зусилля господарів принесли результат на 77-й хвилині. Після прострілу Кендзьори Буяльський скинув м'яч під удар Лонвейку, який холоднокровно відправив його під дальню стійку, повернувши інтригу в матч. Після цього кияни повністю заволоділи ініціативою та змусили ПАОК майже безперервно оборонятися.

Чудовий шанс на те, щоб зрівняти рахунок, був у Пономаренка. Спочатку він не зміг переграти Домініка Павленку, вийшовши віч-на-віч із воротарем, а вже за кілька секунд елегантно перекинув голкіпера, але м'яч влучив у стійку. Уже в компенсований час ще одна спроба була у Камари, який потужним ударом із кута штрафного також поцілив у каркас воріт. Попри підсумкову поразку з рахунком 2:3, «Динамо» залишило собі хороші шанси поборотися за вихід до наступного раунду в матчі-відповіді.

Ліга Європи УЄФА 2026/2027. Другий раунд кваліфікації

«Динамо» – ПАОК 2:3 (1:2)

  • Голи: Бражко (3), Лонвейк (77) – Константеліас (13), Зафейріс (38), Сантамарія (51)

Нагадаємо, що форвард збірної України оформив розкішний гол у кваліфікації Ліги Європи

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Теги: Ліга Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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