Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден змінює передвиборчу стратегію після замаху на Трампа

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Байден змінює передвиборчу стратегію після замаху на Трампа
Байден змінює свою стратегію
Фото з відкритих джерел

У своєму останньому зверненні після нападу, президент Джо Байден знову засудив політичне насильство, як і раніше у суботу

Президентський штаб Джо Байдена оголосив про перегляд стратегії після нещодавнього нападу на екс-президента Дональда Трампа, прийнявши рішення приглушити антитрампівську риторику. Після вибуху в Пенсільванії, що викликав шок у політичному світі, Білий дім планує сконцентруватися на засудженні політичного насильства та підтримці демократичних норм. Про це інформує Reuters.

Також протягом кількох годин після суботньої стрілянини штаб Байдена зняв телевізійну рекламу та призупинив інші політичні комунікації. У тому числі ті, які висвітлювали винесений Трампу вирок у травні у справі про виплату грошей порнозірці з метою запобігання сексуальному скандалу перед виборами у США 2016 року.

«Ми маємо об'єднатися як одна нація», – сказав Байден, виступаючи в Білому домі в неділю.

Раніше кампанія Байдена акцентувалася на висвітленні загрози, яку, на думку її членів, становив Трамп для американських демократичних інститутів і прав жінок. Зараз відзначається рішуче зниження тиску з боку демократів на Байдена, що раніше вимагали відставки президента після його виступу на червневих дебатах. У своєму останньому зверненні після замаху, президент Джо Байден засудив політичне насильство, так само як і в суботу, і закликав американців дати «ФБР змогу виконувати свою роботу». По повідомленню Reuters, Білий дім і кампанія Джо Байдена нині змінюють свою стратегію, зосереджуючись не на словесних атаках на Дональда Трампа, а на засудженні різних форм політичного насильства, включаючи різку критику «заворушень» , спровокованих протестами університетських громад щодо конфлікту між Ізраїлем та Газою. Про це анонімно повідомили представники президентського штабу США.
 
 Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді

Читайте також:

Теги: США Південна Америка Дональд Трамп новости вирок президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський вмовив генсека НАТО Єнса Столтенберга, який скоро здасть свою посаду, рішуче кинути виклик Росії?
Страховка від Трампа, або Що означають €40 млрд від НАТО Союзники
3 липня, 22:02
Росія ініціювала засідання Радбезу ООН за день до прибуття десятків країн до Швейцарії на Саміт миру
Росія скликала Радбез ООН за день до Саміту миру: США пояснили мету
15 червня, 08:32
Зеленський заявив, що після завершення першого Саміту миру минуть «місяці, а не роки» до проведення наступного
Зеленський анонсував другий Саміт миру: коли він може відбутися
16 червня, 16:22
З 2016 року жінкам у США дозволили служити в армії на будь-якій посаді
США можуть запровадити обов'язковий призов для жінок
20 червня, 05:58
Блінкен поінформував Галанта щодо дипломатичних зусиль з метою покращення безпеки, врядування та реконструкції в Секторі Гази
Виклики з боку Лівану, ситуація в Секторі Гази: США та Ізраїль провели переговори
25 червня, 04:38
Глава держави вшанував пам'ять загиблих героїв
Зеленський прибув з неоголошеним візитом на Львівщину (відео)
27 червня, 10:01
Бомби будуть доставлені після завершення ізраїльської операції в Рафаху, що, як очікується, відбудеться через два тижні
США відновлять постачання авіабомб Ізраїлю
28 червня, 09:31
Не так давно Порошенко зізнався, що його давнє захоплення - це катання на байку
Порошенко на квадроциклі увірвався у ТікТок. Реакція соцмереж (відео)
4 липня, 12:57
Правоохоронці перекрили вулицю біля будинку Томаса Метью Крукса
У машині підозрюваного у замаху на Трампа знайшли вибухівку – CNN
Вчора, 20:04

Політика

Байден змінює передвиборчу стратегію після замаху на Трампа
Байден змінює передвиборчу стратегію після замаху на Трампа
Терорист підірвав себе в кафе Сомалі під час перегляду Євро-2024: десятки загиблих
Терорист підірвав себе в кафе Сомалі під час перегляду Євро-2024: десятки загиблих
ФБР розкрило деталі замаху на Трампа
ФБР розкрило деталі замаху на Трампа
Намагався прикрити собою всю сім'ю: під час замаху на Трампа загинув пожежник
Намагався прикрити собою всю сім'ю: під час замаху на Трампа загинув пожежник
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
Трамп після пережитого замаху анонсував новий виступ на з’їзді республіканців
Трамп після пережитого замаху анонсував новий виступ на з’їзді республіканців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
13K
Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні
9255
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
7209
Трамп зробив заяву після замаху
6238
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Вчора, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Вчора, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
13 липня, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua