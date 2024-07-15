Байден змінює передвиборчу стратегію після замаху на Трампа

У своєму останньому зверненні після нападу, президент Джо Байден знову засудив політичне насильство, як і раніше у суботу

Президентський штаб Джо Байдена оголосив про перегляд стратегії після нещодавнього нападу на екс-президента Дональда Трампа, прийнявши рішення приглушити антитрампівську риторику. Після вибуху в Пенсільванії, що викликав шок у політичному світі, Білий дім планує сконцентруватися на засудженні політичного насильства та підтримці демократичних норм. Про це інформує Reuters.

Також протягом кількох годин після суботньої стрілянини штаб Байдена зняв телевізійну рекламу та призупинив інші політичні комунікації. У тому числі ті, які висвітлювали винесений Трампу вирок у травні у справі про виплату грошей порнозірці з метою запобігання сексуальному скандалу перед виборами у США 2016 року.

«Ми маємо об'єднатися як одна нація», – сказав Байден, виступаючи в Білому домі в неділю.

Раніше кампанія Байдена акцентувалася на висвітленні загрози, яку, на думку її членів, становив Трамп для американських демократичних інститутів і прав жінок. Зараз відзначається рішуче зниження тиску з боку демократів на Байдена, що раніше вимагали відставки президента після його виступу на червневих дебатах. У своєму останньому зверненні після замаху, президент Джо Байден засудив політичне насильство, так само як і в суботу, і закликав американців дати «ФБР змогу виконувати свою роботу». По повідомленню Reuters, Білий дім і кампанія Джо Байдена нині змінюють свою стратегію, зосереджуючись не на словесних атаках на Дональда Трампа, а на засудженні різних форм політичного насильства, включаючи різку критику «заворушень» , спровокованих протестами університетських громад щодо конфлікту між Ізраїлем та Газою. Про це анонімно повідомили представники президентського штабу США.



Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді

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