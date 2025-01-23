Донецький «Шахтар» переміг «Брест» із рахунком 2:0

«Шахтар» здобув другу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів

У середу, 22 січня, у матчі 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів 2024/25 донецький «Шахтар» здолав «Брест» із рахунком 2:0.

Обидва голи українська команда забила в першому таймі, відзначилися Кевін і Судаков. Це друга перемога «гірників» у Лізі чемпіонів 2024/25. «Шахтар» посідає 27 місце в турнірній таблиці з сімома очками.

Голи: Кевін (18), Судаков (38, пен.)

Останній матч групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе 29 січня проти дортмундської «Боруссії».

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.