Календар матчів 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Поєдинки 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу пройдуть 4-7 липня
У суботу, 4 липня, на Чемпіонаті світу 2026 завершилися поєдинки 1/16 фіналу. Про це повідомляє «Главком».
Визначилися 16 учасників 1/8 фіналу турніру. До цієї когорти потрапили всі господарі цьогорічного Мундіалю – національні команди США, Канади та Мексики. Також у перегонах за трофеєм залишаються чинні чемпіони планети з Аргентини.
Поєдинки 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу пройдуть 4-7 липня.
Календар матчів 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року
(початок матчів вказано за київським часом)
|ЧС-2026, 1/8 фіналу. Календар матчів
|4 липня
|20:00
|Канада – Марокко
|5 липня
|00:00
|Парагвай – Франція
|5 липня
|23:00
|Бразилія – Норвегія
|6 липня
|03:00
|Мексика – Англія
|6 липня
|22:00
|Португалія – Іспанія
|7 липня
|03:00
|США – Бельгія
|7 липня
|19:00
|Аргентина – Єгипет
|7 липня
|23:00
|Швейцарія – Колумбія
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.
Нагадаємо, раніше стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.
У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.
Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).
Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.
На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.
Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.
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