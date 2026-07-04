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Календар матчів 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Календар матчів 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Чемпіонат світу з футболу проходить у США, Канаді та Мексиці
фото: DepositPhotos.com

Поєдинки 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу пройдуть 4-7 липня

У суботу, 4 липня, на Чемпіонаті світу 2026 завершилися поєдинки 1/16 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Визначилися 16 учасників 1/8 фіналу турніру. До цієї когорти потрапили всі господарі цьогорічного Мундіалю – національні команди США, Канади та Мексики. Також у перегонах за трофеєм залишаються чинні чемпіони планети з Аргентини.

Поєдинки 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу пройдуть 4-7 липня.

Календар матчів 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

ЧС-2026, 1/8 фіналу. Календар матчів
4 липня 20:00 Канада – Марокко
5 липня 00:00 Парагвай – Франція
5 липня 23:00 Бразилія – Норвегія
6 липня 03:00 Мексика – Англія
6 липня 22:00 Португалія – Іспанія
7 липня 03:00 США – Бельгія
7 липня 19:00 Аргентина – Єгипет
7 липня 23:00 Швейцарія – Колумбія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Cup tree provided by Sofascore

Нагадаємо, раніше стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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