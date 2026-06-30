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Ексфутболіст збірної Німеччини розкритикував арбітра за скасований гол у ворота Парагваю

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Ексфутболіст збірної Німеччини розкритикував арбітра за скасований гол у ворота Парагваю
Ілкай Гюндоган: Німеччина не справила враження протягом усіх 120 хвилин
фото: УЄФА

Ілкай Гюндоган: В АПЛ над таким просто посміялися б

Колишній півзахисник збірної Німеччини Ілкай Гюндоган розкритикував скасований гол Йонатана Та у ворота Парагваю на 102-й хвилині матчу 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі футболіста.

Головний арбітр матчу Джалал Джаєд з Марокко скасував взяття воріт через те, що захисник німецької збірної Антон завадив голкіперу Парагваю Хілю під час розіграшу кутового. У підсумку команда Юліана Нагельсманна програла Парагваю у серії післяматчевих пенальті – 3:4.

35-річний Гюндоган запевнив, що в Англійській Прем'єр-лізі над таким рішенням ВАР просто б посміялися.

«Немає сенсу прикрашати гру команди. Але що це за рішення VAR? В АПЛ над таким просто посміялися б. Тим більше не стали б змінювати початкове рішення. Це, звичайно, неймовірно розчаровує. На жаль, сама команда не справила враження протягом усіх 120 хвилин», – написав Гюндоган.

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Ілкай Гюндоган, який зараз виступає за турецький «Галатасарай», зіграв у складі збірної Німеччини 82 матчі і забив 19 голів.

Нагадаємо, Німеччина вперше в історії вибула з Чемпіонату світу з футболу за результатами серії пенальті – чотири попередні рази збірна вигравала в ній. Німці зазнали лише другої поразки в серії пенальті на найбільших турнірах після того, як поступилися у фіналі Євро-1976 Чехословаччині (3:5).

До слова, німецькі ЗМІ звернули увагу на цікавий момент під час серії 11-метрових у матчі Чемпіонату світу 2026, в якій Німеччина поступилася Парагваю. Вони акцентували увагу на поведінку гравців Бундестіму під час серії 11-метрових. Коли після сейву голкіпера Німеччини Мануеля Нойєра рахунок у серії став 3:3, виникли труднощі з пошуком шостого виконавця.

Леон Горецка, Вальдемар Антон, Натаніель Браун і Малік Тіау не захотіли виконувати потенційно вирішальний удар через величезний тиск. Сміливцем став Джонатан Та, який ніколи не виконував пенальті у кар'єрі. Футболіст схибив, а з наступного удару суперник здобув перемогу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Ількай Ґюндоґан

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