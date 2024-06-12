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Шотландія продає безлюдний острів за понад $637 тис.: на ньому розташований будинок

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Шотландія продає безлюдний острів за понад $637 тис.: на ньому розташований будинок
Будинок має всього одну кімнату
фото: The Times

На продаж виставлено острів Мулаграх, найбільш північну точку Літніх островів – архіпелагу, котрий тягнеться від рибацького порту Улапул до Високих Островів

Шотландія продає цілий безлюдний острів з невеликим будинком за понад $637 тисяч, про це пише The Times.

Зазначається, що аби дістатися до острова, доведеться подолати шлях у 35 хвилин на човні до материкової частини. У єдиному будинку на острові усього одна житлова кімната і зовсім відсутні запаси питної води. До того ж Північноатлантичний шторм тут може досягати швидкості у 160 км/годину.

Втім, «винагородою за такі обмеження», стане будинок із вересковим дахом, власний острів, площею у 36 га в одному з чарівних куточків Шотландії, відзначають в The Times.

«Значною перевагою для людей, котрі вважають себе інтровертами, стане відсутність сусідів поруч – жодних галасливих компаній, кото-любителів, великої кількості комах тут також немає», – йдеться в оголошенні.

Мулаграх, найбільш північна точка Літніх островів – це архіпелаг, котрий тягнеться від рибацького порту Улапул до Високих Островів, виставлений на продаж із надією знайти власного сучасного Робінзона, додає The Times.

Нагадаємо, безпритульних людей вислали з шотландської столиці Единбурга, аби звільнити місце для туристів перед концертами Тейлор Свіфт у місті. Як тимчасове житло бездомним людям у Единбурзі зазвичай пропонують номери в готелях. Утім, через серйозний дефіцит житла, спричинений концертами, безхатьків просто виселяють з міста.

До слова, Шотландія – перша країна у світі, яка безоплатно надаватиме жінкам засоби інтимної гігієни, необхідні під час менструації. Влада обіцяє, що на території Шотландії відкриється понад 1000 пунктів із безкоштовними засобами жіночої гігієни. Їх можна знайти через спеціальний додаток «PickupMyPeriod».

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Теги: Шотландія житло шторм

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