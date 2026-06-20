Німеччина – Кот-д'Івуар. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Переможці першого туру спробують продовжити серію

Сьогодні, 20 червня 2026 року, національна команда Німеччини на стадіон «Бімо Філд» в канадському Торонто протистоятиме збірній Кот-д'Івуару в рамках другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Німеччина – Кот-д'Івуар

Лідером симпатій на 13:50 20 червня стала Бундестім, впевнені фахівці GGBET. Потенційну перемогу збірної Німеччини запропоновано з коефіцієнтом 1,50. Тим часом імовірний успіх африканців оцінено кефом 6,17. На підсумкову нічию закладено бал 5,00. Натомість на бойовий мир (1:1) виставлено коефіцієнт 8,33. Зате на тотал менше 1,5 запропоновано бал 4,96.

Передматчевий стан команд

У стартовому турі підопічні Юліана Нагельсманна розтрощили Кюрасао (7:1). Тричі Бундестім забила до перерви, а ще чотири рази – в другому таймі. Голами в складі німецької збірної відзначилися півзахисник Нмеча, центрбек Шлоттербек, нападник Гаверц (двічі), хавбек Мусіала, оборонець Браун і форвард Ундав.

Натомість національна команда Кот-д'Івуару обмежилася мінімальною звитягою. «Слони» на останній хвилині основного часу вирвали перемогу над Еквадором (1:0). Героєм африканської збірної став хавбек Діалло, який з'явився на полі з лави запасних.

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Історія очних зустрічей

Єдиний матч команд відбувся у 2009 році. Тоді суперники розписали веселу нічию (2:2) в контрольному поєдинку в Мюнхені. У складі Німеччини дубль оформив нападник Подольскі. Тим часом за збірну Кот-д'Івуару забили півзахисник Ебуе та нападник Думбія.

Де дивитися матч Німеччина – Кот-д'Івуар

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 23:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».