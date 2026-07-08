Ексворотар збірної України з футболу визначився з клубом, де продовжить кар'єру

Георгій Бущан уклав дворічний контракт з «Поліссям»

Голкіпер Георгій Бущан офіційно став повноцінним гравцем «Полісся». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу житомирського клубу.

Сторони уклали дворічний контракт. Минулого сезону Бущан виступав за «Полісся» на правах оренди з «Аль-Шабабу». Наприкінці червня голкіпер достроково розірвав свою угоду із саудівським клубом. У складі «Полісся» Бущан провів у минулому сезоні чотири матчі у чемпіонаті та Кубку України, відігравши «на нуль» у двох із них.

Український воротар є вихованцем київського «Динамо», за яке виступав протягом 16 років. У складі столичного клубу він провів 201 матч, у 80 з яких залишив свої ворота недоторканими. Разом із «біло-синіми» Бущан ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни та тричі – Суперкубок.

Також голкіпер пройшов усі вікові збірні України, починаючи з команди U-16. За національну команду Бущан зіграв 18 матчів і був учасником Чемпіонатів Європи 2020 та 2024 років.

«Полісся» вибороло бронзові медалі УПЛ-2025/26. Команда Руслана Ротаня зіграє у кваліфікації Ліги конференцій, де 23 та 30 липня зустрінеться з «Копенгагеном». У першому турі нового сезону УПЛ-2026/27 житомирський клуб зіграє із «Чорноморцем», базова дата гри – 1 серпня.

Нагадаємо, вінгер Олексій Гуцуляк покинув житомирське «Полісся». Українець не продовжив контракт із «поліськими вовками». 1 липня він став вільним агентом. Тепер нападник зможе приєднатися до будь-якого клубу безкоштовно.

Також «Полісся» підписало контракт із кабо-вердійським вінгером Леандро Андраде. Футболіст перейшов в житомирський клуб із азербайджанського «Карабаха» на правах повноцінного трансферу. Контракт з 26-річним Андраде, який також має громадянство Португалії, розрахований до кінця червня 2029 року.