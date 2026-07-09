Головна Спорт Відео
search button user button menu button

Хто переможе у бою між Францією і Марокко? У мережі набирає популярності відео, присвячене грі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Хто переможе у бою між Францією і Марокко? У мережі набирає популярності відео, присвячене грі
На відео французькі футболісти зображені у військових формах часів Наполеонівських воєн

Гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу між Францією та Марокко відбудеться 9 липня

В Instagram набирає популярності ролик, створений штучним інтелектом, який присвячений грі 1/4 фіналу Чемпіонату світу Франція – Марокко. Про це повідомляє «Главком».

На відео французькі футболісти зображені у військових формах часів Наполеонівських воєн. Головні ролі у ролику відводяться лідерам команд – Ашрафу Хакімі та Кіліану Мбаппе.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений SCENLYX (@scenlyx)

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня: о 23:00 за київським часом свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко.

Нагадаємо, Марокко обіграло Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу.

У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут. 

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Кенакс» здобули непросту перемогу в 1/16 фіналу Кубка світу
Канада – Марокко. Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
4 липня, 13:40
Бельгія та Єгипет посіли перші два місця у групі G
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи G
27 червня, 08:33
Франція та Норвегія результативною грою завершили боротьбу у групі
Чемпіонат світу: Франція з хет-триком Дембеле перемогла Норвегію Реклама
26 червня, 23:59
Ванкувер приймає сім матчів Чемпіонату світу, у тому числі дві гри плейоф
У канадському Ванкувері під час Чемпіонату світу знизився рівень злочинності
24 червня, 12:56
Збірна Бельгії вдруге зіграла внічию на Чемпіонаті світу 2026
Знову нічия. Бельгія та Іран без забитих голів завершили гру Чемпіонату світу Реклама
22 червня, 00:15
ЛНЗ та «Полісся» сьогодні, 17 червня, дізнаються своїх суперників
Стали відомі потенційні суперники «Полісся» і ЛНЗ у кваліфікації Ліги конференцій
17 червня, 10:54
Ліонель Мессі бере участь у шостому для себе Чемпіонаті світу
Хет-трик Мессі на старті Чемпіонату світу: Аргентина розгромила Алжир
17 червня, 06:07
Алекс Грімальдо матиме нагоду повернутися в Іспанію
«Атлетіко» запропонував контракт чемпіону Європи – інсайдер
14 червня, 14:59
Тарпіщев незаконно відвідував анексований Крим
Одіозний росіянин з МОК образив Мессі та Роналду перед стартом Чемпіонату світу
10 червня, 14:47

Відео

Хто переможе у бою між Францією і Марокко? У мережі набирає популярності відео, присвячене грі
Хто переможе у бою між Францією і Марокко? У мережі набирає популярності відео, присвячене грі
Збірна Бельгії «танцем Трампа» відсвяткувала перемогу над США на Чемпіонаті світу
Збірна Бельгії «танцем Трампа» відсвяткувала перемогу над США на Чемпіонаті світу
Гравець збірної Англії отримав травму під час святкування перемоги у 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Гравець збірної Англії отримав травму під час святкування перемоги у 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Україна - Грузія: хайлайти яскравої перемоги нашої збірної у кваліфікації Чемпіонату світу
Україна - Грузія: хайлайти яскравої перемоги нашої збірної у кваліфікації Чемпіонату світу
Чемпіонат Європи з сумо завершився масовою бійкою (відео)
Чемпіонат Європи з сумо завершився масовою бійкою (відео)
Костюк провела спільне тренування з легендарною Сереною Вільямс (відео)
Костюк провела спільне тренування з легендарною Сереною Вільямс (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
159K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2026
90K
Путін почав «їсти» своїх
78K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Вчора, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua