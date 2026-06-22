Зірковий форвард Англії отримав прокляття від ганського шамана перед матчем Чемпіонату світу 2026

Матч Англії проти Гани відбудеться 23 червня

Напередодні матчу групового етапу Чемпіонату світу 2026 між збірними Англії та Гани відомий ганський шаман Нана Кваку Бонсам пообіцяв наслати прокляття на головного бомбардира суперників – Гаррі Кейна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Daily Mail.

«Я не бажаю йому серйозної травми. Буде достатньо, щоб він не грав проти моєї країни. Я зроблю все можливе, щоб Гана отримала від цього користь», – пояснив Бонсам.

Шаман нагадав, що раніше йому вже вдавалось досягти результату у проклятті відомих футболістів. На Чемпіонаті світу 2014 він прокляв нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду. Тоді останній дійсно мав проблеми з коліном, однак це не завадило йому зрештою забити вирішальний гол у матчі з Ганою (2:1).

Зазначимо, що до гри з Ганою Кейн підходить у чудовій формі та перебуває за крок від рекорду Гарі Лінекера за кількістю голів за Англію на чемпіонатах світу. Сам поєдинок проти Гани може достроково вивести команду Томаса Тухеля до плейоф.

Матч Англія – Гана відбудеться у вівторок, 22 червня. Початок зустрічі – о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, нападник збірної Англії з футболу Гаррі Кейн після гри з Хорватією став одноосібним рекордсменом чемпіонатів світу за кількістю реалізованих пенальті. У матчі першого туру групового етапу проти команди Хорватії Кейн реалізував п'ятий 11-метровий на світових першостях.

Раніше він ділив перше місце за цим показником з португальцем Ейсебіо, нідерландцем Робом Ренсенбрінком, аргентинцями Габріелем Батістутою та Ліонелем Мессі, який також бере участь у Чемпіонаті світу 2026.