Один з фаворитів Чемпіонату світу 2026 залишився без семи футболістів: деталі

Колектив Карло Анчелотті переживає важкий момент перед початком вирішальних матчів

Збірна Бразилії зіткнулася із серйозними кадровими втратами напередодні заключного матчу групового етапу чемпіонату світу 2026 проти Шотландії. Про це повідомляє «Главком».

Заповнений лазарет бразильської команди

Під час тренування на базі «Нью-Йорк Ред Буллз» одразу семеро футболістів основного складу не працювали на полі та проходили відновлення в тренажерному залі. Серед відсутніх опинилися всі чотири захисники стартового складу – Даніло, Дуглас Сантос, Маркіньйос і Габріел Магальяйнс. Також тренування пропустили Каземіро, Матеус Кунья та Рафінья. Їхній стан викликає занепокоєння напередодні заключного туру групового етапу.

Найбільш серйозною проблемою стала травма Рафіньї. Вінгер отримав ушкодження правого стегна у матчі проти Гаїті, який Бразилія виграла з рахунком 3:0. За інформацією бразильських джерел, футболіст точно пропустить зустріч із Шотландією. Медичний штаб уже розпочав інтенсивний курс відновлення, однак строки повернення поки не визначені. Під питанням залишається навіть участь одного з лідерів команди у матчах плейоф.

Що робитиме Анчелотті?

Через відсутність Рафіньї головному тренеру Карло Анчелотті доведеться шукати нові рішення в атаці. Одним із варіантів є довіра 19-річному Раяну, який справив хороше враження після дебюту проти Гаїті. Також серед кандидатів на місце у стартовому складі розглядаються Габріел Мартінеллі та Луїс Енріке. Ще одним можливим ходом може стати переведення Ендріка на фланг атаки. Молодий нападник здатний діяти не лише в центрі, а й на краях, що дає тренерському штабу додаткову гнучкість.

На тлі кадрових втрат позитивною новиною для бразильців стало повернення Неймара до тренувань у загальній групі. Форвард відновився після м'язової травми стегна, через яку пропустив понад місяць. Очікується, що лідер «Селесао» зможе взяти участь у матчі проти Шотландії. Його повернення має стати важливим підсиленням для команди, яка намагається подолати серйозні кадрові труднощі перед стартом вирішальної частини турніру.

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Нагадаємо, що збірна Німеччини втратила основного футболіста до кінця Чемпіонату світу 2026.