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Після відмови Гвардіоли в Італії визначились з новим тренером збірної – джерело

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Після відмови Гвардіоли в Італії визначились з новим тренером збірної – джерело
Андреа Пірло є головним кандидатом на посаду тренера збірної Італії
фото: La Gazzetta dello Sport

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Колишній півзахисник збірної Італії Андреа Пірло є головним кандидатом на пост тренера національної команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, новий технічний директор Італійської федерації футболу Паоло Мальдіні вважає Пірло ідеальним претендентом на цю роль. Раніше повідомлялося, що нове керівництво збірної хотіло запросити на вакантну посаду колишнього головного тренера «Манчестер Сіті» Хосепа Гвардіолу, але той відмовився.

Як стверджує джерело, перемовини з Пірло продовжуються, а після відмови Гвардіоли всі деталі мають бути узгоджені досить швидко. Очікується, що контракт Пірло діятиме до Чемпіонату світу 2030 року, включно. Зарплата ексфутболіста у збірній Італії не перевищуватиме 1,5 млн євро.

У своїй тренерській кар'єрі Пірло працював у італійських клубах «Ювентус» і «Сампдорія», турецькому «Карагюмрюку», а зараз очолює «Дубай Юнайтед» з ОАЕ.

Нагадаємо, Юргена Клоппа офіційно призначили на посаду головного тренера збірної Німеччини з футболу. Деталі співпраці між спеціалістом та DFB не повідомляються. Помічниками Клоппа у збірній Німеччині стануть Петер Кравіц, Пепейн Лейндерс та Свен Бендер.

На посаді головного тренера збірної Німеччини Юрген Клопп замінив Юліана Нагельсманна, якого звільнили після вильоту збірної Німеччини з Чемпіонату світу 2026 на стадії 1/16 фіналу. Бундестім не змогла переграти збірну Парагваю (1:1, 3:4 по пенальті).

Для Клоппа робота зі збірною Німеччини стане першим тренерським досвідом на рівні національних команд. Раніше він очолював «Майнц», дортмундську «Боруссію» та «Ліверпуль», з яким став переможцем Ліги чемпіонів. Також для Клоппа це перша тренерська робота за два роки. Після відходу з «Ліверпуля» у 2024 році він працював на посаді глобального спортивного директора концерну «Ред Булл».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андреа Пірло

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