ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію зірки збірної США на Чемпіонаті світу

Форвард зможе допомогти «янкі» в 1/8 фіналу турніру

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зробила покарання нападника збірної Сполучених Штатів Америки Фоларіна Балогуна умовним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Функціонери призупинили дискваліфікацію американця. Тепер форвард зможе зіграти в 1/8 фіналу Кубка світу проти збірної Бельгії. Раніше він отримав червону картку після втручання VAR за те, що наступив на гомілкостоп боснійському оборонцю Таріку Мухаремовічу.

Підставою для скасування дискваліфікації стала стаття Дисциплінарного кодексу ФІФА. Судовий орган має право на повне чи часткове призупинення обмежувальних заходів. Балогун отримав випробувальний термін – один рік.

На Чемпіонаті світу форвард зіграв три поєдинки. До свого активу він записав три голи. Матч проти Бельгії відбудеться у ніч проти вівторка, 7 липня.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія

Мексика – Англія

США – Бельгія

Португалія – Іспанія

Аргентина – Єгипет

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.