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Лавров заявив про ризик війни з НАТО через ситуацію в Арктиці

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лавров заявив про ризик війни з НАТО через ситуацію в Арктиці
Арктика має стратегічне значення через запаси природних ресурсів, морські маршрути та близькість до територій Росії
фото: AP

Глава МЗС країни-агресора звинуватив Альянс у посиленні військової активності біля північних кордонів Росії та заявив про можливі «катастрофічні наслідки»

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив про зростання ризику збройного конфлікту між Росією та НАТО через військову активність Альянсу в Арктиці. Про це він написав у своїй статті, повідомляє «Главком». 

Лавров розкритикував операцію НАТО «Арктичний вартовий», яку Альянс розпочав у лютому 2026 року. За його словами, поблизу північних кордонів РФ нібито посилюються військові приготування, проводяться масштабні навчання та створюються нові елементи командно-штабної структури НАТО.

Глава російського МЗС стверджує, що така активність нібито створює «прямі загрози» безпеці Росії. Він заявив, що зростає ризик інцидентів, які можуть призвести до збройної конфронтації між сторонами з потенційно катастрофічними наслідками. Лавров також звинуватив країни НАТО у спробі перетворити Арктику на «новий фронт протистояння» з Росією. На його думку, метою такої політики є стримування розвитку РФ та її союзників.

Російський чиновник не навів доказів того, що НАТО готується до нападу на Росію. Його заяви прозвучали на тлі посилення військової присутності країн Альянсу в арктичному регіоні. Зокрема, Норвегія нещодавно розширила створену військову бригаду зі штаб-квартирою в Арктиці. Водночас Москва останніми роками також активно нарощує військову інфраструктуру та присутність у регіоні.

Арктика має стратегічне значення через великі запаси природних ресурсів, нові морські маршрути та близькість до територій Росії, країн НАТО і Північної Америки. На тлі танення льодів та розвитку судноплавства значення регіону для безпеки та економіки держав зростає.

Варто зазначити, що західні розвідки застерігають, що диверсійна кампанія Росії в Європі може призвести до небезпечного прорахунку Кремля, який мимоволі спровокує пряме протистояння з НАТО. За оцінками західних посадовців, Володимир Путін наразі не прагне відкритої війни з Альянсом, однак дедалі активніше використовує гібридні операції проти країн НАТО. 

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Теги: Сергій Лавров росія НАТО

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