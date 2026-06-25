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Боснія і Герцеговина переграла Катар на Чемпіонаті світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Боснія і Герцеговина переграла Катар на Чемпіонаті світу 2026
Боснія і Герцеговина вперше в історії вийшла до плейоф Чемпіонату світу з футболу
фото: Федерація футболу Боснії і Герцеговини

Поєдинок за третє місце групи B був насиченим на гольові моменти

Збірна Боснії і Герцеговини не дозволила команді Катару зробити ще одну сенсацію на Чемпіонаті світу, перегравши господарів минулорічного мундіалю з рахунком 3:1. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Боснійці активно розпочали зустріч і вже на стартових хвилинах могли відкривати рахунок, однак після дальнього удару Івана Шуньїча воротар Катару Махмуд Абунада врятував свою команду. Балканці поступово захопили ініціативу та регулярно створювали небезпечні моменти. І на 29-й хвилині їхній тиск дав результат: Керім Алайбегович отримав передачу перед штрафним майданчиком, змістився праворуч і неймовірним ударом у верхній кут залишив голкіпера без шансів.

Незабаром перевага боснійців зросла. Сталося це після подачі Сеада Колашинаца на Едіна Джеко, який небезпечно прострілив уздовж воріт, а захисник Катару Аль-Брейк зрізав м'яч у власну сітку. Щоправда, ще до перерви господарям вдалося реабілітуватися за цю прикру помилку і скоротити відставання завдяки тому, що Едмілсон Жуніор скинув м'яч у центр, а Хасан Аль-Хайдос спокійно переправив його у ворота. Перед свистком на перерву Катар був близьким до другого гола, але удар Педру Мігела прийняла на себе стійка.

Після відпочинку катарці більше володіли м'ячем і намагалися відігратися, однак справжньої гостроти біля воріт Ніколи Васіля створювали небагато. Найнебезпечнішими моментами стали два удари Акрама Афіфа, який спочатку пробив над поперечиною, а потім не влучив у ближній кут із хорошої позиції. Боснія відповідала контратаками та освіжила гру низкою замін, випустивши зокрема Амара Мемича, Беньяміна Тахіровича та Ерміна Махмича.

Розв'язка настала за десять хвилин до фінального свистка. Після подачі з правого флангу у штрафному майданчику Катару виникла метушня з кількома відскоками, а Денніс Гаджикадунич скинув м'яч під удар Ерміну Махмичу. Форвард, який лише нещодавно з'явився на полі, не схибив і встановив рахунок 3:1. У компенсований час Катар ще спробував повернути інтригу, але після потужного удару Педру Мігела під поперечину Васіль здійснив ефектний сейв. У підсумку боснійці втримали комфортну перевагу та здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1, вибивши Катар з турніру. 

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет B

Боснія і Герцеговина – Катар 3:1 (2:1)

  • Голи: Алайбегович (29), Абунада (34), Махмич (80) – Аль-Хайдос (42)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у матчі першого туру Катар уперше набрав очки на Чемпіонатах світу

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Теги: чемпіонат світу Катар НОВИНИ ФУТБОЛУ Боснія і Герцеговина

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