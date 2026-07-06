«Зі мною таке не пройде». Стали відомі деталі сварки Неймара з воротарем збірної Норвегії

Неймар забив пенальті у ворота Норвегії, але збірна Бразилії вилетіла з ЧС-2026

Зверхність зірки Бразилії викликала у голкіпера лише посмішку

Бразильські медіа розкрили деталі сварки, яка трапилася між воротарем збірної Норвегії Ер'яном Нюландом та вінгером збірної Бразилії Неймаром перед пенальті в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Globo.

У компенсований до другого тайму час арбітр призначив у ворота збірної Норвегії другий пенальті за матч. Його взявся виконувати Неймар, проте перед виконанням у нього стався діалог на підвищених тонах із голкіпером норвежців Ер'яном Нюландом.

«Куди хочеш, щоби я пробив?», – запитав бразилець. «У поперечину. Пробий у поперечину», – відповів Нюланд. «Зі мною таке не пройде. Не зі мною, невдаха», – сказав Неймар.

У підсумку Неймар реалізував 11-метровий, повторивши досягнення Пеле та ставши другим бразильцем, який забивав на чотирьох чемпіонатах світу. Це не врятувало бразильців від несподіваної поразки (1:2) та вильоту з мундіалю, а Неймар після матчу оголосив про завершення кар'єри в «селесао».

Нагадаємо, донецький «Шахтар» прокоментував виліт збірної Бразилії з Чемпіонату світу 2026 з футболу після поразки в матчі 1/8 фіналу від Норвегії з рахунком 1:2.

На виліт «селесао» з мундіалю відреагувала пресслужба донецького «Шахтаря». У соціальній мережі Threads «гірники» написали: «Наступного разу кличте гравців «Шахтаря». Наразі у складі чемпіона України виступають 13 футболістів з бразильським громадянством.

До слова, головний тренер національної команди Бразилії Карло Анчелотті залишиться на посаді після поразки від Норвегії (1:2) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.