Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Зі мною таке не пройде». Стали відомі деталі сварки Неймара з воротарем збірної Норвегії

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
«Зі мною таке не пройде». Стали відомі деталі сварки Неймара з воротарем збірної Норвегії
Неймар забив пенальті у ворота Норвегії, але збірна Бразилії вилетіла з ЧС-2026
фото: Getty Images

Зверхність зірки Бразилії викликала у голкіпера лише посмішку

Бразильські медіа розкрили деталі сварки, яка трапилася між воротарем збірної Норвегії Ер'яном Нюландом та вінгером збірної Бразилії Неймаром перед пенальті в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Globo.

У компенсований до другого тайму час арбітр призначив у ворота збірної Норвегії другий пенальті за матч. Його взявся виконувати Неймар, проте перед виконанням у нього стався діалог на підвищених тонах із голкіпером норвежців Ер'яном Нюландом.

«Куди хочеш, щоби я пробив?», – запитав бразилець. «У поперечину. Пробий у поперечину», – відповів Нюланд. «Зі мною таке не пройде. Не зі мною, невдаха», – сказав Неймар.

У підсумку Неймар реалізував 11-метровий, повторивши досягнення Пеле та ставши другим бразильцем, який забивав на чотирьох чемпіонатах світу. Це не врятувало бразильців від несподіваної поразки (1:2) та вильоту з мундіалю, а Неймар після матчу оголосив про завершення кар'єри в «селесао».

Нагадаємо, донецький «Шахтар» прокоментував виліт збірної Бразилії з Чемпіонату світу 2026 з футболу після поразки в матчі 1/8 фіналу від Норвегії з рахунком 1:2.

На виліт «селесао» з мундіалю відреагувала пресслужба донецького «Шахтаря». У соціальній мережі Threads «гірники» написали: «Наступного разу кличте гравців «Шахтаря». Наразі у складі чемпіона України виступають 13 футболістів з бразильським громадянством.

До слова, головний тренер національної команди Бразилії Карло Анчелотті залишиться на посаді після поразки від Норвегії (1:2) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Неймар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світова першість з футболу набирає обертів
Гаїті – Шотландія: результат поєдинку Чемпіонату світу з футболу
14 червня, 06:20
Віктор Циганков оформив єдиний м'яч «синьо-жовтих»
Збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу
7 червня, 21:51
Норвегія вважається одним з претендентів на сенсаційно вдалий виступ на світовій першості з футболу
300 кг лосося на команду. Збірна Норвегії шокувала своїми багажами на Чемпіонаті світу
11 червня, 23:10
Після вильоту на матч з Новою Зеландією Торабі (лівоурч) втратив можливість повернутися до США
Гравець збірної Ірану може пропустити матч Чемпіонату світу через проблему з візою
16 червня, 20:59
Хорхе Мессі біля будівлі суду кілька років тому
Родина Мессі підтвердила проблеми зі здоров'ям у батька капітана збірної Аргентини
18 червня, 21:58
Хорватська вболівальниця підкорює публіку уже на третьому для себе Чемпіонаті світу
Найвідоміша фанатка Хорватії підкорює трибуни Чемпіонату світу 2026
26 червня, 01:19
Збірна Швеції зіграла з Японією у заключному турі групового етапу ЧС-2026
Чемпіонату світу 2026: Швеція і Японія зіграли внічию і потрапили у плейоф
26 червня, 04:12
Збірна України U-19 готується до старту юнацького Чемпіонату Європи, який пройде в Уельсі
Збірна України U-19 з футболу оголосила остаточну заявку на Євро-2026
27 червня, 17:48
Натан Аке вперше виступатиме за межами англійської першості
«Манчестер Сіті» продав учасника Чемпіонату світу 2026 «Фенербахче»
3 липня, 19:00

Новини

Костюк знялася з парного турніру Вімблдону після виходу до чвертьфіналу в одиночному розряді
Костюк знялася з парного турніру Вімблдону після виходу до чвертьфіналу в одиночному розряді
Екстренер «Ліверпуля» став кандидатом у тренери збірної Нідерландів – журналіст
Екстренер «Ліверпуля» став кандидатом у тренери збірної Нідерландів – журналіст
«Зі мною таке не пройде». Стали відомі деталі сварки Неймара з воротарем збірної Норвегії
«Зі мною таке не пройде». Стали відомі деталі сварки Неймара з воротарем збірної Норвегії
Володар Кубка Лібертадорес став головним тренером гранда чемпіонату Франції
Володар Кубка Лібертадорес став головним тренером гранда чемпіонату Франції
«Шахтар» потролив збірну Бразилії після несподіваного вильоту з Чемпіонату світу
«Шахтар» потролив збірну Бразилії після несподіваного вильоту з Чемпіонату світу
Черговий тренер пішов із посади після вильоту з Чемпіонату світу 2026
Черговий тренер пішов із посади після вильоту з Чемпіонату світу 2026

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua