Маунтинбайкери з Росії не потраплять до Австрії

Найближчий етап Кубка світу з маунтінбайку проходитиме з 11 по 14 червня 2026 року у Австрії

Чотири російські спортсмени змушені пропустити червневий етап Кубка світу з маунтинбайку в Австрії через те, що не отримали в'їзних віз. Про це пропагандистам повідомили у пресслужбі Федерації велосипедного спорту Росії (ФВСР), інформує «Главком».

Найближчий етап Кубка світу з маунтінбайку проходитиме з 11 по 14 червня 2026 року у Австрії.

«Сподіваємося, що на старт Кубка світу в швейцарському Ленцерхайді зможуть приєднатися Крістіна Ільїна, Тетяна Сайтарова, Олександра Ушакова та Євген Євграфов», – заявив головний тренер збірної Росії з маунтинбайку Микола Крутилін.

Етап Кубка світу у Швейцарії пройде з 19 по 21 червня 2026 року. Російські спортсмени виступають на турнірах під егідою Міжнародної спілки велосипедистів (UCI) у нейтральному статусі.

Нагадаємо, російські футбольні клуби не були включені до переліку учасників єврокубкових турнірів на сезон 2026/27.

Виконком УЄФА вніс зміни до списку учасників єврокубків на сезон 2026/27 у зв'язку з призупиненням участі збірних Росії і російських клубів у змаганнях під егідою УЄФА.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Як повідомлялося, захисники України знищили російського окупанта Олександра Токарєва.

40-річний Олександр Токарєв був футболістом та на аматорському рівні грав за клуби з Волгоградської області.

Свою футбольну кар'єру півзахисник Токарєв розпочав у 2006 році у жирнівському «Нафтовику». Грав також за еланський «Урожай», жирнівський «Буровик», очеретинський «Текстильник». Останнім його клубом стал за волзький «Ексклюзив».

У окупанта лишилася дружина та двоє синів.