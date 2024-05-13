Ексочільник молдовської спецслужби закликав Санду скористатися історичним шансом і звільнити Придністров’я

Балан заявив, що Молдові треба визначитися, чи вона йде в Європу, чи залишається «нейтральною», чи йде в Євразійський союз

«Досвід Азербайджану треба проаналізувати й запропонувати варіанти рішень для Придністров’я»

Молдова має використати досвід Карабаху для того, щоб відновити свою територіальну цілісність, що підтримали б усі великі держави. Ексзаступник директора Служби інформації та безпеки Молдови Александру Балан в інтерв’ю «Главкому» назвав це «історичним шансом» для країни.

На питання про те, чи міг би бути застосований до вирішення проблеми Придністров'я досвід Карабаху ексочільник СІБ зазначив, що його щонайменше треба проаналізувати й запропонувати варіанти можливих рішень.

«СІБ має інформувати президента, голову парламенту про ситуацію та тенденції. А ми бачимо, що Серебрян (Олег Серебрян, нинішній віцепрем’єр з питань реінтеграції Молдови, – «Главком»), міністр внутрішніх справ, інші посадовці роблять заяви, які суперечать одна одній. Як таке може бути?! Це означає, що у СІБ проблеми з інформуванням і комунікацією», – наголосив він.

За словами Балана, відбувається «політичне жонглювання Молдови в різні сторони» і країні треба визначитися, чи вона йде в Європу, чи залишається «нейтральною», чи йде в Євразійський союз.

«Я думаю, Майя Санду зрозуміла, що певною проблемою СІБ був колишній керівник Олександр Єсауленко, якого вона призначила зараз послом в Азербайджані. Пан Єсауленко перебував в Баку, коли Азербайджан відновив територіальну цілісність і контроль над Карабахом. Пан Єсауленко має схопити мапу Азербайджану й терміново прибігти до пані Санду із пропозиціями. Ми маємо історичний шанс. Усі великі держави, США, Великобританія, Франція нас би підтримали», – переконаний він.

Ексзаступник СІБ додав, що у такий надзвичайний час не можна, щоб Служба інформації та безпеки Молдови спала. На його переконання, вона має співпрацювати зі спецслужбами України.

Нагадаємо, російське військове керівництво ухвалило рішення вивести своїх «миротворців» із території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яку зараз внаслідок бойових дій контролює Азербайджан. Перший склад і військова техніка «миротворчого контингенту» залишили територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Контингент росіян вийшов звідти всього кілька днів тому і наразі туди зайшла азербайджанська поліція.

Російські «миротворці» були розміщені в Карабаху за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії. Азербайджан повернув Карабах під свій контроль в ході одноденної військової операції. 19 вересня 2023 року міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.