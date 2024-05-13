Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ексочільник молдовської спецслужби закликав Санду скористатися історичним шансом і звільнити Придністров’я

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ексочільник молдовської спецслужби закликав Санду скористатися історичним шансом і звільнити Придністров’я
Балан заявив, що Молдові треба визначитися, чи вона йде в Європу, чи залишається «нейтральною», чи йде в Євразійський союз
фото: ipn

«Досвід Азербайджану треба проаналізувати й запропонувати варіанти рішень для Придністров’я»

Молдова має використати досвід Карабаху для того, щоб відновити свою територіальну цілісність, що підтримали б усі великі держави. Ексзаступник директора Служби інформації та безпеки Молдови Александру Балан в інтерв’ю «Главкому» назвав це «історичним шансом» для країни.

На питання про те, чи міг би бути застосований до вирішення проблеми Придністров'я досвід Карабаху ексочільник СІБ зазначив, що його щонайменше треба проаналізувати й запропонувати варіанти можливих рішень.

«СІБ має інформувати президента, голову парламенту про ситуацію та тенденції. А ми бачимо, що Серебрян (Олег Серебрян, нинішній віцепрем’єр з питань реінтеграції Молдови, – «Главком»), міністр внутрішніх справ, інші посадовці роблять заяви, які суперечать одна одній. Як таке може бути?! Це означає, що у СІБ проблеми з інформуванням і комунікацією», – наголосив він.

За словами Балана, відбувається «політичне жонглювання Молдови в різні сторони» і країні треба визначитися, чи вона йде в Європу, чи залишається «нейтральною», чи йде в Євразійський союз.

«Я думаю, Майя Санду зрозуміла, що певною проблемою СІБ був колишній керівник Олександр Єсауленко, якого вона призначила зараз послом в Азербайджані. Пан Єсауленко перебував в Баку, коли Азербайджан відновив територіальну цілісність і контроль над Карабахом. Пан Єсауленко має схопити мапу Азербайджану й терміново прибігти до пані Санду із пропозиціями. Ми маємо історичний шанс. Усі великі держави, США, Великобританія, Франція нас би підтримали», – переконаний він.

Ексзаступник СІБ додав, що у такий надзвичайний час не можна, щоб Служба інформації та безпеки Молдови спала. На його переконання, вона має співпрацювати зі спецслужбами України.

Нагадаємо, російське військове керівництво ухвалило рішення вивести своїх «миротворців» із території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яку зараз внаслідок бойових дій контролює Азербайджан. Перший склад і військова техніка «миротворчого контингенту» залишили територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Контингент росіян вийшов звідти всього кілька днів тому і наразі туди зайшла азербайджанська поліція.

Російські «миротворці» були розміщені в Карабаху за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії. Азербайджан повернув Карабах під свій контроль в ході одноденної військової операції. 19 вересня 2023 року міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

Читайте також:

Теги: Придністров'я Азербайджан Майя Санду Молдова Нагірний Карабах

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Численні акції протесту під грузинським парламентом не завадили прийняттю законопроєкту про іноагентів в першому читанні
Протести в Грузії. Чи закриють Касі Каладзе в’їзд до Мілана? кавказ
18 квiтня, 21:30
Делімітація кордонів узгоджена біля вірменських та азербайджанських сіл
Вірменія та Азербайджан узгодили делімітацію кордонів
19 квiтня, 17:59
Для експортної частини німецької економіки з введенням санкційного режиму нічого не змінилося
Süddeutsche Zeitung розповіла, як Росія обходить санкції
16 квiтня, 18:15
Особовий склад та військова техніка миротворчого контингенту РФ залишили територію Кяльбаджарський район
Російські військові виходять із Карабаху
17 квiтня, 13:35
Миротворча місія представлена військовими з боку Росії, з боку так званої «ПМР», яка контролюється Росією та Молдови
Придністровські маріонетки Кремля хочуть розмістити «миротворців» на підконтрольній Кишиневу території
19 квiтня, 21:30
Політична сила має на меті протистояти чинній очільниці країни Майї Санду
Bloomberg: проросійські політики Молдови створили антиєвропейський блок
22 квiтня, 05:38
Молдова готова допомагати тим, хто виступає за мир
Учасники гурту «Бі-2» попросили громадянство Молдови
23 квiтня, 19:00
Прикордонники спільно з оперативниками міграційної поліції викрили зловмисника, який на автомобілі «Ford Transit» намагався доправити вісім чоловіків до лінії розмежування державного кордону
Втеча групи чоловіків за кордон за 2,5 млн грн: на Буковині затримано ухилянтів
2 травня, 04:57
Колишній секретар РНБО Олексій Данілов призначений послом України в Молдові
Ексочільник спецслужб Молдови пояснив, що стоїть за призначенням Данілова послом
10 травня, 09:04

Політика

Прем’єр Румунії розповів, хто в країні блокує передачу Україні Patriot
Прем’єр Румунії розповів, хто в країні блокує передачу Україні Patriot
Ексочільник молдовської спецслужби закликав Санду скористатися історичним шансом і звільнити Придністров’я
Ексочільник молдовської спецслужби закликав Санду скористатися історичним шансом і звільнити Придністров’я
Протести у Тбілісі: парламент Грузії проголосував закон про «іноагентів» за хвилину
Протести у Тбілісі: парламент Грузії проголосував закон про «іноагентів» за хвилину
Польща «забетонує» кордон із Білоруссю
Польща «забетонує» кордон із Білоруссю
На Литву очікує другий тур виборів президента
На Литву очікує другий тур виборів президента
ISW пояснив, чому Путін замінив Шойгу
ISW пояснив, чому Путін замінив Шойгу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Наступ на Харківщині: розвідка звернулася до окупантів
15K
Стало відомо, коли Україна може отримати перші F-16
14K
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
11K
Ексспікер Разумков показав спільне фото зі своєю мамою – народною артисткою
8052
Президентка Грузії запропонувала відкласти дату набрання чинності закону про «іноагентів»
6362
Що буде із працевлаштуванням українців у Німеччині: Шольц зробив заяву

Новини

Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Сьогодні, 04:50
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
Вчора, 20:45
Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи, – «Центр Разумкова»
Вчора, 13:58
Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
11 травня, 16:39
В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: майже 100 постраждалих
11 травня, 09:34

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua