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У мережі завірусилося відео зі зляканим героєм Чемпіонату світу, створене штучним інтелектом

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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У мережі завірусилося відео зі зляканим героєм Чемпіонату світу, створене штучним інтелектом
Ерлінг Голанд став героєм діпфейку
фото: Getty Images

Діпфейки непоганої якості дісталися і до футбольної сфери

Соціальними мережами розлетівся ролик із нібито форвардом англійського «Манчестер Сіті» Ерлінгом Голандом у головній ролі. Про це повідомляє «Главком».

На відео норвежець «наминає» китайську їжу в забігайлівці. У якийсь момент він повертає голову та лякається власного відображення в дзеркалі. Та насправді на відео зафільмований не Голанд.

Оригінал ролика відшукали в китайському сегменті інтернету. У ньому китайський комік розіграв сценку, в якій працівник спокійно їсть після зміни. А потім він випадково помічає своє замурзане обличчя у дзеркалі та лякається самого себе.

Профіль Голанда додали згори оригінального відео за допомогою технології заміни обличчя. Face swap невдовзі може стати серйозним викликом для людей у різних куточках планети. Подальший прогрес технології дозволить створювати не тільки розважальний контент, а й фейкові дописи суспільно-політичного характеру.

 

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Теги: фейк технології Ерлінг Голанд штучний інтелект

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Скотч. Спорт

У мережі завірусилося відео зі зляканим героєм Чемпіонату світу, створене штучним інтелектом
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