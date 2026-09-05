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«Харків» у затяжному матчі чемпіонату України розгромив «Оболонь»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Харків» у затяжному матчі чемпіонату України розгромив «Оболонь»
«Харків» підійнявся на п'яте місце таблиці УПЛ
фото: пресслужба УПЛ

Підопічні Бартуловича здобули дуже впевнену перемогу

5 вересня відбувся поєдинок п'ятого туру Української Прем'єр-ліги між «Харковом» та «Оболонню». Про це повідомляє «Главком».

Матч приймала арена «Лівий Берег» у місті Київ. Стартовий свисток пролунав о 13:00 за київським часом.

Вже на сьомій хвилині матчу хавбек гостей Роман Волохатий отримав червону картку. Саме ця подія поділила гру на «до» та «після»: підопічні Младена Бартуловича у першому таймі забили п'ять голів та перетворили другу 45-хвилинку на формальність.

На 88-й хвилині зустріч перервала повітряна тривога, більше двох годин команди не виходили на поле. Після відбою картина на полі не змінилась, харківська команда заробила три пункти. 

«Харків» з шістьмома пунктами та матче в запасі посідає четверте місце УПЛ. «Оболонь» з трьома очками йде на 14-й позиції.

Українська Прем'єр-ліга. П'ятий тур

«Харків» – «Оболонь» – 5:0

Голи: Ітодо 7, 45+1, Парако 8, Забергджа 15, Крупський 24

Вилучення: Волохатий, 7 (Оболонь)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у матчі п'ятого туру УПЛ «Полісся» Руслана Ротаня розбило «Кудрівку» з рахунком 5:1.

До слова, «Кривбас» та «Колос» розписали результативну нічию у Кривому Розі – 2:2.

Раніше «Динамо» оголосило про трансфер вінгера Густаво Прадо, кияни орендували вінгера у «Інтернасьйоналю» до кінця поточного сезону. Також біло-сині взяли в оренду у «Полісся» голкіпера Георгія Бущана.

Теги: ФК «Харків» ФК «Оболонь» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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