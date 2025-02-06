«USAID фінансував візити зірок до України». ЦПД попередив про фейк, який поширив Маск

ЦПД: Поширення подібної брехні дискредитує та знецінює підтримку України серед світових лідерів

Американський бізнесмен Ілон Маск репостив у соцмережі Х фейковий сюжет про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

«Ілон Маск репостив у соцмережі Х фейковий сюжет від імені американського видання E! News про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України», – йдеться у повідомленні.

Натомість на офіційних ресурсах видання E! News подібний сюжет відсутній. Тому, як зазначає ЦПД, інформація, яка транслюється, є вигадкою російських фейкоробів.

«Поширення подібної брехні дискредитує та знецінює підтримку України серед світових лідерів і культурних діячів. Попри блокування Х у самій РФ, російська пропаганда активно використовує цю соцмережу для поширення власних наративів», – додали у ЦПД.

Ілон Маск репостив у соцмережі Х фейковий сюжет від імені американського видання E! News про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України, - ЦПД



✅ На офіційних ресурсах видання E! News подібний сюжет відсутній. В pic.twitter.com/fnPjfqwOrI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 6, 2025

Нагадаємо, останнім часом Маск почав активну «боротьбу» з USAID. Так, Ілон Маск, як голова Департаменту ефективності уряду США (DOGE), знижує ключову роль у перегляді державних витрат. Нещодавно він публічно розкритикував Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), назвавши його «злочинною організацією» та закликавши до його ліквідації.

Відомо, що DOGE Маска не буде фінансувати ЗМІ, які раніше фінансувались USAID. Уряд США прийняв рішення про припинення фінансування низки медіаорганізацій, зокрема, видання Politico.

«Ми переглядаємо кожен пункт бюджету, щоб програма відповідала інтересам американських громадян. Якщо гроші платників податків використовуються неефективно, фінансування буде припинене», – додала Левітт.

До слова, команда під керівництвом Ілона Маска, яка займається покращенням ефективності держуправління, змогла потрапити до зачиненої кімнати USAID. Вони мали доступ до документів, які раніше були приховані від очей громадськості.

Нагадаємо, у Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома.

До слова, столицю США охопив хаос через активні дії Ілона Маска, який взяв на себе роль реформатора федеральних агентств США.