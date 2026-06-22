Ізострічка та піна. Бренди оригінально обійшли заборону реклами на Чемпіонаті світу 2026

Відомі компанії скористалися обмеженнями, щоб привернути увагу до своїх продуктів

Популярні бренди креативно підійшли до вимоги Міжнародної федерації футболу (ФІФА) прибрати власну рекламу з об'єктів Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Hindustan Times.

На старті турніру ФІФА надіслала низці компаній вимоги замаскувати свою рекламу на стадіонах, які приймуть матчі Кубка світу. Ідеться про бренди, які не мають партнерства з організатором ЧС-2026. У «чорний список» потрапили Gillette, Levi's, Heinz та інші.

Кожен із цих брендів оригінально вийшов із ситуації. Наприклад, виробник аксесуарів для догляду за тілом заховав напис Gillette на стадіоні в передмісті Бостона за шаром «піни» для гоління. Натомість виробник кетчупів на впізнаваній тарі заклеїв назву ізоляційною стрічкою. А виробник джинсів сховав логотип за спеціальним покриттям, але змінив аватар у соцмережах на фото зі схованим фірмовим знаком.

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Де дивитися Чемпіонат світу 2026 в Україні

Медіасервіс Megogo став офіційним мовником турніру. Транслятор покаже всі матчі Мундіалю ексклюзивно на власній платформі. Megogo забезпечить коментування всіх поєдинків українською мовою, а також анонсував понад 90 навколоматчевих студій.

Усі поєдинки будуть доступні на OTT-платформі за передплатами «Спорт» та Megopack. Частину обраних матчів транслюватимуть безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» у цифровому мовленні T2 та в провідних кабельних мережах. Зокрема, канал покаже один поєдинок кожного ігрового дня впродовж турнір. Гарантовано в список потраплять:

матч-відкриття,

два чвертьфінали,

обидва півфінали,

поєдинок за третє місце,

фінал.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(час початку матчів вказано за київським часом)

До слова, збірна Японії впевнено переграла Туніс на груповому етапі Кубка світу. Дубль оформив форвард Уеда. По голу в свій актив записали хавбек Камада та вінгер Дзюня Іто.

Нагадаємо, раніше збірна Кюрасао втримала нічию з Еквадором на ЧС-2026. Острівна команда набрала перші очки в історії на Мундіалі. У першому турі підопічні Діка Адвоката програли збірній Німеччини.