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«Ювентус» і «Рома» позмагаються за колишнього лідера «Мілана» – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Ювентус» і «Рома» позмагаються за колишнього лідера «Мілана» – ЗМІ
Франк Кессьє у футболці національної команди Кот-д'Івуару
фото: CAF

Італійські гранди готові повернути в Серію A досвідченого хавбека

Туринський «Ювентус» запропонував контракт півзахиснику Франку Кессьє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Івуарієць в міжсезоння залишився без клубу. Протягом трьох сезонів він виступав у Саудівській Аравії. Утім, продовжувати контракт із «Аль-Ахлі» з Джедди Кессьє не захотів.

Хавбек прагне повернутися до Європи. «Юве» підготував для нього контракт за схемою 2+1. «Б'янконері» готові платити Кессьє 3,5 млн євро на рік. Туринці повідомили представникам африканця, що пропозиція переглядатися не буде. За ситуацією стежить столична «Рома», тренер якої Джан П'єро Гасперіні працював із ветераном в «Аталанті» з Бергамо.

Кессьє у минулому сезоні провів 42 поєдинки. До свого активу він записав 12 м'ячів і шість результативних передач. Також він виступав за іспанську «Барселону», «Мілан», «Чезену» та івуарійську «Стеллу д'Аджаме».

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Рома Серія А ФК Ювентус

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