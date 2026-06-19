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США – Австралія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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США – Австралія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Фоларін Балогун стартував на Кубку світу з двох голів
фото: Getty Images

Суперники підійшли до поєдинку з перемогами в активі

Сьогодні, 19 червня 2026 року, збірна Сполучених Штатів Америки на арені «Люмен Філд» у Сіетлі прийме національну команду Австралії у рамках другого туру Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч США – Австралія

У лідери симпатій на 12:00 19 червня вийшли господарі турніру, переконані фахівці GGBET. На потенційний успіх команди Маурісіо Почеттіно виставлено коефіцієнт 1,62. Зате ймовірну перемогу австралійців оцінено кефом 5,37. На підсумкову нічию закладено бал 4,44. Тим часом бойовий мир (1:1) запропоновано з коефіцієнтом 7,32. Натомість на тотал менше 1,0 виставлено кеф 8,86.

Передматчевий стан команд

У стартовому турі обидві збірні оформили впевнені перемоги. США розгромили національну команду Парагваю (4:1). Дубль оформив форвард «янкі» Балогун, а ще один гол записав до свого активу півзахисник Рейна. Також допоміг американцям хавбек латиноамериканців Бобаділья, відправивши м'яч у власні ворота.

Натомість збірна Австралії здобула сенсаційну перемогу над Туреччиною (2:0). Відкрив рахунок фланговий нападник Іранкунда. Подвоїв же перевагу «соккеруз» хавбек Меткалф. Тепер океанійці разом зі Штатами стали лідерами квартету D і головними претендентами на вихід у плейоф Мундіалю.

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Історія очних зустрічей

Досі команди перетиналися лише в товариських поєдинках. Перший матч відбувся у 1992 році та завершився мінімальною перемогою збірної Австралії. Натомість в спарингу 1998-го команди не змогли виявити сильнішого та розійшлися нулями.

А от у наступних матчах тріумфували США. Перед ЧС-2010 американці впевнено переграли «соккеруз» (3:1). Останній же спаринг відбувся нещодавно – в жовтні 2025 року. Гору взяли «янкі» (2:1). Дублем у тому поєдинку відзначився нападник Райт. У складі Австралії гол оформив оборонець Бос.

Де дивитися матч США – Австралія

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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