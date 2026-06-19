Канада розтрощила Катар і здобула першу в історії перемогу на Чемпіонатах світу

Господарі світової першості зуміли вразити місцеву публіку, наблизивши себе до плейоф

Канада «повісила бублика» збірній Катару, розгромивши суперників з рахунком 6:0 під час другого матчу на Чемпіонаті світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Уже на початку матчу північноамериканська команда заволоділа м'ячем і почала регулярно створювати моменти біля воріт суперника. Першим серйозно загрожував Джонатан Девід, а на 16-й хвилині саме його удар після подачі Джонстона воротар парирував просто на ногу Кайлу Ларіну, який відкрив рахунок.

Канадці не знизили обертів і продовжили тиснути, тоді як Катар майже не відповідав небезпечними атаками. Це призвело до того, що на 29-й хвилині Девід уже сам записав своє прізвище на табло, скориставшись відскоком після заблокованого удару Б'юкенена та пробивши у ближній кут.

Незабаром становище катарців стало ще гіршим: після перегляду VAR арбітр скасував пенальті для Канади, але водночас вилучив Хомама Аль-Аміна за фол останньої надії поза межами штрафного майданчика. Наприкінці першого тайму Девід оформив дубль, вчасно зігравши на добиванні після сейву голкіпера на удар Ларіна головою. До перерви статистика красномовно свідчила про перевагу Канади – 15 ударів проти двох у суперника.

Після відпочинку картина гри не змінилася. Катарці намагалися стримувати атаки суперника, однак на 53-й хвилині залишилися вже вдев'ятьох. Це сталося через те, що Ассім Мадібо спочатку отримав жовту картку за грубий підкат проти Ісмаеля Коне, але після перегляду відеоповтору арбітр змінив покарання на пряму червону. Сам Коне через отриману травму не зміг продовжити матч і був замінений на Нейтана Салібу.

Отримавши перевагу у два гравці, канадці остаточно добили суперника. На 64-й хвилині Саліба відзначився ефектним ударом зі штрафного, відправивши м'яч у сітку через рикошет від стійки. Згодом рахунок став 5:0 після прикрого автогола Мохаммада Аль-Маннаї, який намагався перервати простріл Шаффельбурга. До фінального свистка Канада спокійно контролювала гру та навіть довела справу до розгромної перемоги 6:0 завдяки третьому голу Девіда, яка суттєво покращила шанси Канади на плейоф Чемпіонату світу.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Квартет B

Канада – Катар 6:0 (3:0)

Голи: Ларін (16), Девід (29, 45+3, 90+3), Саліба (64), Аль Маннаї (75, автогол)

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Нагадаємо, що Швейцарія здолала Боснію і Герцеговину у важливому матчі Чемпіонату світу.