Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Канада розтрощила Катар і здобула першу в історії перемогу на Чемпіонатах світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Канада розтрощила Катар і здобула першу в історії перемогу на Чемпіонатах світу
Канада повністю скористалася помилками катарців, покаравши їх за занадто жорстку гру
фото: The Canadian Press

Господарі світової першості зуміли вразити місцеву публіку, наблизивши себе до плейоф

Канада «повісила бублика» збірній Катару, розгромивши суперників з рахунком 6:0 під час другого матчу на Чемпіонаті світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Уже на початку матчу північноамериканська команда заволоділа м'ячем і почала регулярно створювати моменти біля воріт суперника. Першим серйозно загрожував Джонатан Девід, а на 16-й хвилині саме його удар після подачі Джонстона воротар парирував просто на ногу Кайлу Ларіну, який відкрив рахунок.

Канадці не знизили обертів і продовжили тиснути, тоді як Катар майже не відповідав небезпечними атаками. Це призвело до того, що на 29-й хвилині Девід уже сам записав своє прізвище на табло, скориставшись відскоком після заблокованого удару Б'юкенена та пробивши у ближній кут.

Незабаром становище катарців стало ще гіршим: після перегляду VAR арбітр скасував пенальті для Канади, але водночас вилучив Хомама Аль-Аміна за фол останньої надії поза межами штрафного майданчика. Наприкінці першого тайму Девід оформив дубль, вчасно зігравши на добиванні після сейву голкіпера на удар Ларіна головою. До перерви статистика красномовно свідчила про перевагу Канади – 15 ударів проти двох у суперника.

Після відпочинку картина гри не змінилася. Катарці намагалися стримувати атаки суперника, однак на 53-й хвилині залишилися вже вдев'ятьох. Це сталося через те, що Ассім Мадібо спочатку отримав жовту картку за грубий підкат проти Ісмаеля Коне, але після перегляду відеоповтору арбітр змінив покарання на пряму червону. Сам Коне через отриману травму не зміг продовжити матч і був замінений на Нейтана Салібу.

Отримавши перевагу у два гравці, канадці остаточно добили суперника. На 64-й хвилині Саліба відзначився ефектним ударом зі штрафного, відправивши м'яч у сітку через рикошет від стійки. Згодом рахунок став 5:0 після прикрого автогола Мохаммада Аль-Маннаї, який намагався перервати простріл Шаффельбурга. До фінального свистка Канада спокійно контролювала гру та навіть довела справу до розгромної перемоги 6:0 завдяки третьому голу Девіда, яка суттєво покращила шанси Канади на плейоф Чемпіонату світу.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Квартет B

Канада – Катар 6:0 (3:0)

  • Голи: Ларін (16), Девід (29, 45+3, 90+3), Саліба (64), Аль Маннаї (75, автогол)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Швейцарія здолала Боснію і Герцеговину у важливому матчі Чемпіонату світу

Читайте також:

Теги: чемпіонат світу Канада Швейцарія статистика Катар Джонатан Девід картина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багато аналістиків радять придивитися до команди Норвегії як одного з потенційних відкритті турніру
Норвегія впевнено перемогла Ірак на Чемпіонаті світу 2026
17 червня, 03:04
Після вильоту на матч з Новою Зеландією Торабі (лівоурч) втратив можливість повернутися до США
Гравець збірної Ірану може пропустити матч Чемпіонату світу через проблему з візою
16 червня, 20:59
Інфантіно сказав іранським гравцям, що вони надсилають сигнал всьому світу
Президент ФІФА прийшов до роздягальні збірної Ірану після матчу Чемпіонату світу
16 червня, 13:07
Серед 10 людей у ​​фургоні на момент аварії були діти – чотири дівчинки та один хлопчик
У Канаді внаслідок зіткнення позашляховика та фургона загинули п'ятеро дітей
14 червня, 03:58
Іспанія вважається одним з фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу
Гравець збірної Іспанії здивував своєю обіцянкою у разі перемоги на Чемпіонаті світу 2026
12 червня, 13:51
Для першої результативної дії турніру знадобилося дев'ять хвилин
Перший гол Чемпіонату світу 2026: хто відкрив лік забитим м'ячам
11 червня, 22:02
Чемпіонат світу з футболу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року
Стало відомо, скільки коштуватиме побачити своє ім'я на екранах стадіонів під час Чемпіонату світу
9 червня, 14:59
Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси іспанців на перемогу в Чемпіонаті світу у 16,04%
Суперкомп'ютер назвав головного фаворита Чемпіонату світу з футболу
2 червня, 10:06
Збірна ДР Конго скасувала збори в Кіншасі через спалах лихоманки Ебола на території країн
ДР Конго може пропустити Чемпіонат світу з футболу через спалах лихоманки Ебола
23 травня, 09:51

Новини

Канада розтрощила Катар і здобула першу в історії перемогу на Чемпіонатах світу
Канада розтрощила Катар і здобула першу в історії перемогу на Чемпіонатах світу
Швейцарія здолала Боснію і Герцеговину у важливому матчі Чемпіонату світу
Швейцарія здолала Боснію і Герцеговину у важливому матчі Чемпіонату світу
Легендарний воротар остаточно завершить кар'єру в збірній після Чемпіонату світу 2026
Легендарний воротар остаточно завершить кар'єру в збірній після Чемпіонату світу 2026
Родина Мессі підтвердила проблеми зі здоров'ям у батька капітана збірної Аргентини
Родина Мессі підтвердила проблеми зі здоров'ям у батька капітана збірної Аргентини
«Ліверпуль» оголосив про трансфер дебютанта збірної Іспанії
«Ліверпуль» оголосив про трансфер дебютанта збірної Іспанії
Збірна Чехії втратила перемогу над ПАР на Чемпіонаті світу 2026
Збірна Чехії втратила перемогу над ПАР на Чемпіонаті світу 2026

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
17 червня, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
17 червня, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
17 червня, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua