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Чемпіонат світу: коментатор втратив роботу, бо переплутав збірні Ірану та Нової Зеландії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чемпіонат світу: коментатор втратив роботу, бо переплутав збірні Ірану та Нової Зеландії
У турецького коментатора виникли проблеми після гри між Іраном та Новою Зеландією
фото: Getty Images

Коментатор назвав атаки Ірану новозеландськими, а дії Нової Зеландії – іранськими на перших хвилинах трансляції

Турецький державний мовник TRT відсторонив від роботи на матчах Чемпіонату світу коментатора Мурата Чимена після того, як він переплутав команди Ірану та Нової Зеландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Згідно з повідомленнями турецьких ЗМІ, Чимен назвав атаки Ірану новозеландськими, а дії Нової Зеландії – іранськими на перших хвилинах трансляції.

TRT заявила, що помилка Чимена є «неприйнятною» згідно з їхніми стандартами мовлення.

«Ми перепрошуємо наших глядачів та громадськість за цю помилку. Для TRT неприйнятно, щоб хтось із понад 30-річним досвідом спортивного мовлення зробив таку помилку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 16 червня, на Чемпіонаті світу 2026 з футболу відбувся поєдинок групи G між командами Ірану та Нової Зеландії.

Хід гри Іран – Нова Зеландія

Вже на 7-й хвилині гри Нова Зеландія вийшла вперед – Елайджа Джаст результативно замкнув скидання від Кріса Вуда. До перерви іранці встигли відквитатися: на 32-й хвилині Резаеян відновив рівновагу – 1:1.

У другому таймі знову спрацювала зв'язка Вуд – Джаст: на 54-й хвилині новозеландець вдруге вразив ворота і вивів свою команду уперед – 1:2. Проте вже на 64-й хвилині Мохебі красивим ударом головою після передачі з флангу від Резаеяна поновив рівний рахунок.

У кінцівці обидві команди шукали переможний гол, але зупинилися на бойовій нічиїй.

Чемпіонат світу 2026 з футболу. Група G

Іран – Нова Зеландія 2:2 (1:1)

  • Голи: Резаеян (32), Мохебі (64) – Джаст (7, 54)
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Standings provided by Sofascore

У наступному турі Іран зустрінеться з Бельгією 21 червня о 22:00 за київським часом, а Нова Зеландія 22 червня зіграє проти Єгипту о 04:00.

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Теги: чемпіонат світу ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ журналіст

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