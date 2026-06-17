«Я не модель». Тренер Уругваю відреагував на критику через фотосесію на Чемпіонаті світу

Марсело Б'єлса здивувався великій увазі до себе через світлини

Головний тренер збірної Уругваю Марсело Б'єлса опинився в центрі негативної уваги з боку вболівальників та медіа ще перед виходом своєї команди на поле. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Дивний вибір пози

Футбольна спільнота активно обговорює офіційний портрет наставника для ФІФА, який за лічені години став вірусним у соціальних мережах.

Напередодні початку турніру ФІФА традиційно провела медіадень, під час якого фотографували всіх гравців і тренерів для трансляцій, презентацій на стадіонах та контенту в соцмережах. Більшість наставників позували перед камерами зі стриманими усмішками або серйозними обличчями, тоді як 70-річний Б'єлса з'явився на фото з опущеною головою та поглядом, спрямованим у підлогу. Саме цей кадр швидко став приводом для численних мемів і жартів серед уболівальників.

На післяматчевій пресконференції журналісти попросили аргентинця пояснити історію фотографії, однак реакція тренера була доволі емоційною. Відомий своєю прямолінійністю фахівець наголосив, що не бачить жодної необхідності коментувати власний вигляд на світлині та шукати приховані сенси там, де їх немає.

«Я не модель. Мене сфотографували таким, яким я був у той момент. Не думаю, що кожен жест чи погляд потребує окремого пояснення. Люди інколи надто багато аналізують абсолютно звичайні речі», – заявив Б'єлса.

«Божевільний» тренер

Подібна поведінка цілком відповідає репутації аргентинського наставника, якого футбольний світ давно знає під прізвиськом «Ель Локо» («Божевільний»). За десятиліття тренерської кар'єри він неодноразово дивував журналістів та вболівальників своїми нестандартними звичками, незвичайними методами роботи та небажанням підлаштовуватися під загальноприйняті правила публічності.

Не обійшлося без чергового характерного епізоду й під час самої гри проти Саудівської Аравії. Замість того щоб спостерігати за матчем із лави запасних або стояти в технічній зоні, Б'єлса значну частину зустрічі провів навпочіпки біля кромки поля, сидячи на контейнері для льоду та активно підказуючи своїм футболістам.

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Нагадаємо, що Уругвай і Саудівська Аравія розділили очки на Чемпіонаті світу 2026.