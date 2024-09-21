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Українки здобули медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Українки здобули медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное
В каное-одиночці на довгій дистанції 15,4 км Людмила Бабак стала чемпіонкою світу
фото з відкритих джерел

Подвійний успіх на чемпіонаті світу в Хорваті

Українська каноїстка Людмила Бабак виборола золоту медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное (марафон) у хорватському місті Меткович. Перемога прийшла до спортсменки у змаганнях каное-одиночок на довгій дистанції (15,4 км) з результатом 1:21:33.44. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.

«Олена Циганкова здобула «бронзу» з часом 01:23:11.79. Компанію українкам на п'єдесталі склала Жофія Кішбан з Угорщини (01:22:27.61)», – йдеться в повідомленні.

Українки здобули медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное фото 1

Таким чином, за день до завершення чемпіонату світу збірна України має вже 6 нагород: 1 золоту, 3 срібні та 2 бронзові.

Нагадаємо, Українські олімпійці отримають виплати за 4-6 місця в Парижі.

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Теги: Олена Циганкова Людмила Бабак Збірна України веслування

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