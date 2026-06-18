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На грі Чемпіонату світу Узбекистан – Колумбія з'явилися російські прапори

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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На грі Чемпіонату світу Узбекистан – Колумбія з'явилися російські прапори
Два прапори Росії були вивішені на центральній трибуні стадіону «Ацтека»

Гра Узбекистан – Колумбія відбулася на стадіоні «Ацтека» у Мехіко

Невідомі принесли кілька прапорів Росії на матч групового етапу Чемпіонату світу з футболу між збірними Колумбії та Узбекистану. Про це повідомляє «Главком».

Гра Узбекистан – Колумбія відбулася на стадіоні «Ацтека» у Мехіко.

Два прапори країни-агресора були вивішені на центральній трибуні стадіону «Ацтека».

Нагадаємо, гра Узбекистан – Колумбія завершилася перемогою команди з Південної Америки – 3:1.

Хід гри

Перед перервою Муньос увірвався у штрафний узбеків і у дотик перевів м'яч у ворота.

На 61-й хвилині Узбекистан відігрався: Шомуродов пробив – голкіпер врятував, а Файзулаєв добив м'яч у вже порожні ворота.

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Колумбія миттєво відреагувала на такий перебіг подій і швидко відновила перевагу. Луїс Діас, отримавши передачу у штрафному, точно пробив у кут. За рахунку 2:1 колумбійці стали грати більш прагматично, намагаючись втримати мінімальний відрив. 

Вже у компенсований час південноамериканці скористались ще одним шансом і Кампас поставив переможну крапку. 3:1 – Колумбія перемагає і завершує перший тур лідером групи.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група K. 1-й тур.

Узбекистан – Колумбія 1:3

  • Голи: Файзуллаєв, 61 - Муньос, 40, Діас, 65, Кампас, 90+8
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу пропаганда

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