Путін визнав, що в Анкориджі не було жодних домовленостей з Трампом щодо війни в Україні

Путін: Ніхто не ставив жодних підписів, але ми обговорювали певні можливості завершення конфлікту в Україні

Раніше Марко Рубіо спростував заяви російської влади про нібито досягнуті домовленості між Путіним і Трампом в Анкориджі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що так званий «дух Анкориджа» зараз остаточно мертвий. Визнав це і російський диктатор Путін. Про це пише «Главком».

Очільник українського МЗС наголосив у соцмережі X, що будь-який мирний план, розроблений без участі України, приречений на провал і зникнення, тому Москві час припинити вірити в привиди та натомість відреагувати на серйозні пропозиції Києва сісти за стіл переговорів.

Після цього держсекретар США Марко Рубіо також спростував неодноразові заяви російської влади про нібито досягнуті домовленості між Путіним і Трампом в Анкориджі, зазначивши, що РФ та США не укладали жодних угод, а лише обмінялися пропозиціями.

Лише після цих заяв висловився сам Володимир Путін, який змушений був визнати, що в Анкориджі насправді не було жодних домовленостей, а підписи під документами ніхто не ставив. Російський диктатор почав виправдовуватися, нібито на саміті обговорювалися лише певні можливості завершення конфлікту та компроміси, які до них звернула американська сторона.

Водночас видання The Washington Post повідомляло, що Путін усе ж вимагав від Трампа передати під контроль Росії всі чотири окуповані області, хоча згодом нібито пом'якшив вимоги, а журналісти The Economist констатували зміну настроїв у США, де дійшли висновку, що Росії доверяти не можна, а стороною-переможцем у війні є саме Київ.

Раніше президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті G7 заявив про необхідність посилення тиску на Росію та відзначив прогрес України у війні проти держави-агресорки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію заради спонукання до закінчення війни.

Також 25 червня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та подякував йому за оперативну роботу з ліквідації наслідків російського удару по Лаврі.