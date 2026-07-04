Півзахисник збірної України уклав довгостроковий контракт з ФК «Харків»

Іван Калюжний продовжив угоду з ФК Харків на чотири роки

Іван Калюжний гратиме за харківський клуб до червня 2030 року

ФК «Харків» оголосив про продовження контракту з українським півзахисником Іваном Калюжним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на клубну пресслужбу.

За офіційною інформацією, клуб і футболіст продовжили угоду на 4 роки – контракт Івана з ФК Харків чинний до 30 червня 2030-го. Про фінансові аспекти угоди нічого невідомо.

Іван Калюжний повернувся до ФК «Харків» (на той момент – «Металіст 1925») з «Олександрії» в червні 2025 року. Минулого сезону провів 31 поєдинок в чемпіонаті та Кубку України, у яких відзначився 3 голами та 3 асистами.

Додамо, що Калюжний з 2024 року – гравець збірної України. Провів за національну команду 14 матчів та відзначився одним голом (проти Ісландії у відборі ЧС-2026 – 5:3).

ФК «Харків» розпочне перший сезон після ребредингу клубу домашнім матчем проти «Вереса» в УПЛ. Базова дата проведення першого туру – 1 серпня.

Нагадаємо, ФК «Харків» оголосив про підписання контракту з форвардом Карлосом Парако. Контракт 22-річного венесуельця із клубом підписано на три роки з опцією продовження ще на один сезон. Парако гратиме у новій команді під 10-м номером. Раніше ЗМІ писали, що сума трансферу складе близько 1-1,5 млн євро.

Парако виступав за «Кривбас» із липня 2025 року. Минулого сезону він провів 30 матчів, забив 8 голів і віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн. євро.

Раніше ФК «Харків» підписав із київського «Динамо» півзахисника Олександра Яцика. Хавбек підписав із командою Младена Бартуловіча контракт на чотири роки. Його трансфер коштував «Харкову» орієнтовно 2,5 млн євро. У новій команді Яцик виступатиме під 8-м номером.