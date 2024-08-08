Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська борчиня Оксана Лівач програла у«бронзовому» фіналі Олімпіади-2024

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Українська борчиня Оксана Лівач програла у«бронзовому» фіналі Олімпіади-2024
Фото з відкритих джерел

Українська спортсменка поступилася японській суперниці у боротьбі за бронзу 

Оксана Лівач не змогла здобути бронзову медаль Олімпійських ігор-2024 у вільній боротьбі у ваговій категорії до 50 кг. Вона поступилася японській спортсменці Юї Сусакі з рахунком 0:10.

 

 

Сусакі домінувала протягом усього поєдинку, здобувши значну перевагу вже у першому періоді. Після перерви судді зупинили зустріч, присудивши японці перемогу через технічну перевагу.

Нагадаємо, Лівач потрапила до «бронзового» фіналу після дискваліфікації індійської спортсменки Вінеш Пхогат, яка не вклалася у ваговий ліміт.

Читайте також: Беленюк і Насібов здобули по дві перемоги на Олімпіаді і перебувають за крок від нагород.

До Слова: Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Олімпіада-2024. Медальний залік

Читайте також:

Теги: Париж Оксана Лівач Юї Сусакі відео медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сінді Нгамба стала справжнім відкриттям Олімпіади, здолавши двох непростих суперниць на шляху до медалі
Боксерка Нгамба приносить команді біженців першу олімпійську медаль в історії
5 серпня, 08:37
Еліна Світоліна не стримала сліз через ракетний удар РФ по Україні
«Було непросто зосередитися на грі»: Світоліна заплакала після переможного матчу
8 липня, 19:58
У такий спосіб 34-річний житомирянин хотів уникнути проходження контролю та потрапити до Німеччини
Під ковдрою до Німеччини: прикордонники викрили зухвалого втікача (відео)
19 липня, 09:58
В поліції склали протоколи та пояснили ситуацію
Поліція пояснила причину затримання чоловіка співробітниками ТЦК у Києві
20 липня, 15:25
Донька стала на коліна на місці вбивства її матері, сховавши заплакане обличчя за долонями
Донька Ірини Фаріон на місці загибелі матері: щемливе відео
20 липня, 18:18
Американська співачка виступила у Парижі
Леді Гага підірвала Париж: чому виступ на Олімпіаді обернувся скандалом?
26 липня, 22:40
Любитель танців і котів: що відомо про турецького стрільця, який став зіркою Олімпіади
Любитель танців і котів: що відомо про турецького стрільця, який став зіркою Олімпіади
2 серпня, 14:20
Українські фехтувальниці шоковані перемогою на Олімпіаді
Харлан прокоментувала перемогу на Олімпіаді-2024
4 серпня, 03:21
Софія Особа з мамою і татом
Донька Фаріон розповіла про її передчуття перед убивством
4 серпня, 16:08

Новини

«Полтавський танк». Хижняк здобув для України третє золото Олімпіади у Парижі
«Полтавський танк». Хижняк здобув для України третє золото Олімпіади у Парижі
Українська борчиня Оксана Лівач програла у«бронзовому» фіналі Олімпіади-2024
Українська борчиня Оксана Лівач програла у«бронзовому» фіналі Олімпіади-2024
Хижняк проти Оралбая: де дивитися двобій з боксу за «золото» Олімпіади – 2024
Хижняк проти Оралбая: де дивитися двобій з боксу за «золото» Олімпіади – 2024
Скандал із символікою веслувальниці: реакція Житомирської ОВА на олімпійське рішення
Скандал із символікою веслувальниці: реакція Житомирської ОВА на олімпійське рішення
Як дружина Насібова з немовлям на руках вболівала за чоловіка. Емоційне відео
Як дружина Насібова з немовлям на руках вболівала за чоловіка. Емоційне відео
Словаччина зняла заборону на гравців КХЛ у збірній
Словаччина зняла заборону на гравців КХЛ у збірній

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Ситуація в Курську. Російські пропагандисти визнали катастрофу
36K
Білий дім прокоментував бої в Курській області
25K
Бої у Курській області: Путін через добу відреагував
19K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
16K
Норвегія змінила соцвиплати для українських біженців: скільки грошей можна отримати
11K
Путін відверто запанікував через події у Курську (відео)

Новини

Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці на цей момент
Вчора, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Вчора, 17:26
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua