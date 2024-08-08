Українська борчиня Оксана Лівач програла у«бронзовому» фіналі Олімпіади-2024

Українська спортсменка поступилася японській суперниці у боротьбі за бронзу

Оксана Лівач не змогла здобути бронзову медаль Олімпійських ігор-2024 у вільній боротьбі у ваговій категорії до 50 кг. Вона поступилася японській спортсменці Юї Сусакі з рахунком 0:10.

Сусакі домінувала протягом усього поєдинку, здобувши значну перевагу вже у першому періоді. Після перерви судді зупинили зустріч, присудивши японці перемогу через технічну перевагу.

Нагадаємо, Лівач потрапила до «бронзового» фіналу після дискваліфікації індійської спортсменки Вінеш Пхогат, яка не вклалася у ваговий ліміт.

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До Слова: Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Олімпіада-2024. Медальний залік