Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український військовий став чемпіоном Європи з гирьового спорту

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Український військовий став чемпіоном Європи з гирьового спорту
Олексій Остапчук, чемпіон Європи з гирьового спорту, Париж, квітень 2024 року
фото: Суспільне

Чемпіонат проходив в Парижі, де Олексій показав чудовий результат – 55 поштовхів

Військовослужбовець із Житомирщини, старший лейтенант Олексій Остапчук, в складі збірної команди України став чемпіоном Європи в командній естафеті з класичного поштовху гирі, повідомляє Суспільне.

«Офіцер групи планування штабу 141 окремого батальйону 115 бригади Сил територіальної оборони, старший лейтенант Олексій Остапчук в складі збірної команди України став чемпіоном Європи в командній естафеті з класичного поштовху гирі. Чемпіонат проходив в Парижі, де Олексій показав чудовий результат – 55 поштовхів», – пише 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ в Житомирській області.

Це був масштабний захід, який об'єднав кілька сотень учасників.

«Це був офіційний чемпіонат Європи, який пройшов у місті Париж із 17 по 21 квітня. Загалом взяли участь 345 спортсменів із 17 країн. Там були змагання різних вікових категорій, зокрема, долучилися учасники від 16 до 60+ років, серед них і військові, і ветерани теж були присутні», – розповів чоловік.

Олексію 34 роки, сам родом із Житомирщини. До чемпіонату він потрапив не просто так, адже займається ще з 2009 року, а з 2021 року став заслуженим майстром спорту, долаючи перешкоди із тренером, заслуженим майстром спорту України, Пронтенком Василем Віталійовичем, який зараз теж захищає країну в лавах ЗСУ.

Беручи участь у командній естафеті з класичного поштовху гирі, Олексій підіймав дві гирі по 32 кілограми у високому темпі. Чоловік поділився, що це було динамічно та емоційно.

Олексій Остапчук приєднався до 141 окремого батальйону 115 бригади Сил територіальної оборони з перших днів повномасштабного вторгнення. Навіть попри те, що військовий перебуває у зоні бойових дій, він намагається знаходити можливості для тренувань.

Читайте також: Спортивний «Тіндер» та реабілітація для ветеранів. Розмова з президентом Федерації стронгмену України Сергієм Конюшком

 

Теги: спорт солдат перемога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На рахунку Артема Довбика 16 голів та 5 асистів у 28 матчах чемпіонату Іспанії
Артем Довбик відзначився історичним бомбардирським рекордом
2 квiтня, 02:15
Томас Бах здивував депутата Держдуми Свищева
Депутат Держдуми істерично заявив, що очільник МОК Бах сварить між собою «братні народи»
2 квiтня, 15:50
Дворазовий олімпійський чемпіон Абдулрашид Садулаєв та російський окупант Олександр Федорчук
Україна закликала МОК відсторонити олімпійського чемпіона Садулаєва, який підтримує війну
3 квiтня, 18:56
Анна Музичук на Турнірі претенденток-2024 в Торонто
Українська шахістка відмовилася тиснути руки росіянкам на турнірі в Канаді
7 квiтня, 12:49
Українська збірна U18 зіграла третій матч на чемпіонаті світу-2024 з хокею
Збірна України U18 поступилася лідерам чемпіонату світу з хокею
17 квiтня, 20:40
Президент Польщі Анджей Дуда та колишній лідер США Дональд Трамп на зустрічі у 2018 році
Президент Польщі планує зустріч з Трампом у Нью-Йорку: деталі
16 квiтня, 17:45
Кирило Буданов заявив, що «не заперечуватиме» проти можливого розпаду Росії на дрібні частини
Буданов спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні
18 квiтня, 03:05
МОК заперечував проти того, що Британія вимагала від росіян, які хочуть виступати у країні, заяви про те, що вони не підтримують війну проти України
Британія скасувала вимогу до спортсменів з РФ підписувати декларації про засудження війни
19 квiтня, 15:25
Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у півфінал турніру WTA 500
Ракетна атака на Україну, Костюк обіграла третю ракетку світу: головне за ніч
20 квiтня, 06:03

Новини

Український військовий став чемпіоном Європи з гирьового спорту
Український військовий став чемпіоном Європи з гирьового спорту
Грузинський боксер заявив, що його хотіли підкупити перед фіналом чемпіонату Європи з росіянином
Грузинський боксер заявив, що його хотіли підкупити перед фіналом чемпіонату Європи з росіянином
Україна здобула четверту перемогу поспіль на чемпіонаті світу з хокею
Україна здобула четверту перемогу поспіль на чемпіонаті світу з хокею
Збірна України здобула третю перемогу на чемпіонаті світу з хокею
Збірна України здобула третю перемогу на чемпіонаті світу з хокею
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді
Каратист з РФ незаконно відвідав анексований Крим, щоб там готуватися до чемпіонату Європи
Каратист з РФ незаконно відвідав анексований Крим, щоб там готуватися до чемпіонату Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
47K
«Проїдають останні запаси». Російський економіст пояснив, на чому досі тримається економіка агресора
24K
Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників
15K
Загинула на «Азовсталі». Згадаймо Анастасію Куницьку
7140
Відставка спікера Джонсона. Демократи зробили несподівану заяву
5616
Детективи БЕБ викрили підпільні фабрики з виробництва підробок брендового одягу

Новини

Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Сьогодні, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Сьогодні, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Сьогодні, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua