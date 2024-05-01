Український військовий став чемпіоном Європи з гирьового спорту

Чемпіонат проходив в Парижі, де Олексій показав чудовий результат – 55 поштовхів

Військовослужбовець із Житомирщини, старший лейтенант Олексій Остапчук, в складі збірної команди України став чемпіоном Європи в командній естафеті з класичного поштовху гирі, повідомляє Суспільне.

«Офіцер групи планування штабу 141 окремого батальйону 115 бригади Сил територіальної оборони, старший лейтенант Олексій Остапчук в складі збірної команди України став чемпіоном Європи в командній естафеті з класичного поштовху гирі. Чемпіонат проходив в Парижі, де Олексій показав чудовий результат – 55 поштовхів», – пише 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ в Житомирській області.

Це був масштабний захід, який об'єднав кілька сотень учасників.

«Це був офіційний чемпіонат Європи, який пройшов у місті Париж із 17 по 21 квітня. Загалом взяли участь 345 спортсменів із 17 країн. Там були змагання різних вікових категорій, зокрема, долучилися учасники від 16 до 60+ років, серед них і військові, і ветерани теж були присутні», – розповів чоловік.

Олексію 34 роки, сам родом із Житомирщини. До чемпіонату він потрапив не просто так, адже займається ще з 2009 року, а з 2021 року став заслуженим майстром спорту, долаючи перешкоди із тренером, заслуженим майстром спорту України, Пронтенком Василем Віталійовичем, який зараз теж захищає країну в лавах ЗСУ.

Беручи участь у командній естафеті з класичного поштовху гирі, Олексій підіймав дві гирі по 32 кілограми у високому темпі. Чоловік поділився, що це було динамічно та емоційно.

Олексій Остапчук приєднався до 141 окремого батальйону 115 бригади Сил територіальної оборони з перших днів повномасштабного вторгнення. Навіть попри те, що військовий перебуває у зоні бойових дій, він намагається знаходити можливості для тренувань.