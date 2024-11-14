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Чи можуть адвокати звертатися до ТЦК за відстрочкою для своїх клієнтів? Вердикт Верховного суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Чи можуть адвокати звертатися до ТЦК за відстрочкою для своїх клієнтів? Вердикт Верховного суду
Адвокати шляхом запитів не можуть звертатися до ТЦК за відстрочкою для клієнтів
фото з відкритих джерел

Суд визнав, що адвокатський запит не є зверненням військовозобов’язаного щодо розв'язання питання про надання відстрочки від призову

Адвокатський запит до територіального центру комплектування для надання інформації про можливість отримання відстрочки від призову не можна ототожнювати зі зверненням військовозобов’язаного для прийняття рішення про відстрочку. Таке рішення виніс Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у постанові від 7 листопада 2024 року по справі №340/2502/23, повідомляє «Судово-юридична газета».

Як зазначається, адвокатський запит не є зверненням військовозобов’язаного щодо розв'язання питання про надання відстрочки від призову.

Згідно зі справою, чоловік звернувся до суду з позовом, в якому просив визнати протиправним та скасувати рішення ТЦК про відсутність у нього обставин, які дають право на відстрочку. Він посилався на утримання ним трьох дітей віком до 18 років.

Так, чоловік отримав повістку з проханням з'явитися до ТЦК. Згодом на адресу ТЦК представником чоловіка – адвокатом – було направлено адвокатський запит із проханням надати інформацію щодо можливості надання відстрочки, оскільки клієнт є особою на утриманні якого перебуває троє дітей віком до 18 років. ТЦК листом повідомив, що підстави для відстрочки відсутні, оскільки у чоловіка лише двоє дітей у віці до 18 років і одна дитина – у віці до 21 року.

Верховний суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про помилковість доводів позивача в частині ототожнення поданого адвокатського запиту щодо надання інформації про можливість отримання відстрочки від призову зі зверненням для прийняття рішення про відстрочку.

Адвокатським запитом є письмове звернення адвоката, спрямоване до суб'єктів владних повноважень, інших юридичних осіб, метою якого є отримання необхідної адвокату інформації для надання правової допомоги клієнту. Враховуючи правову природу «адвокатського запиту», та зважаючи на порушені питання в адвокатському запиті, останній не є зверненням військовозобов'язаного щодо розв'язання питання про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Позивач не звертався до ТЦК із документами, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, а ТЦК листом надано відповідь на адвокатський запит. За цих обставин Верховний Суд констатував правильність висновку судів попередніх інстанцій про відсутність підстав для задоволення позову.

Нагадаємо, за останні два місяці 98% повісток отримали громадяни, які не платять податки й ніде не зареєстровані як такі, що працюють.

Як повідомлялося, у Національній поліції України працюють 70-75 тис. чоловіків-поліцейських мобілізаційного віку, з них понад 15 тис. безпосередньо виконують бойові завдання.

Раніше стало відомо, що до Сил оборони планують мобілізувати ще 160 тис. людей. Усього до війська призвали 1 млн 50 тис. громадян. Зокрема, мобілізація ще 160 тис. людей дасть можливість укомплектувати військові частини до 85%.

До слова, Генеральний штаб не надавав жодних пропозицій та ініціатив щодо мобілізації жінок до лав Збройних сил України.

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Теги: адвокат ТЦК Верховний Суд України мобілізація

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