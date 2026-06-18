Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Родина Мессі підтвердила проблеми зі здоров'ям у батька капітана збірної Аргентини

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Родина Мессі підтвердила проблеми зі здоров'ям у батька капітана збірної Аргентини
Хорхе Мессі біля будівлі суду кілька років тому
фото: EFE

Сім'я чемпіона світу переживає непростий момент

Хорхе Мессі опинився під наглядом лікарів через неназвані проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Nacion.

Родина нападника національної команди Аргентини Ліонеля Мессі оприлюднила офіційну заяву. У ній підтвердили проблеми батька футболіста. Він перебуває під медичним наглядом і демонструє позитивну динамівку в межах наявного клінічного стану.

«З огляду на версії, чутки та спекуляції, що поширювалися впродовж останніх годин, родина хоче висловити своє глибоке невдоволення через відсутність чутливості, поваги та моральних принципів, із якими деякі люди поставилися до винятково приватної та сімейної ситуації», – йдеться в заяві.

Де дивитися Чемпіонат світу 2026 в Україні

Медіасервіс Megogo став офіційним мовником турніру. Транслятор покаже всі матчі Мундіалю ексклюзивно на власній платформі. Megogo забезпечить коментування всіх поєдинків українською мовою, а також анонсував понад 90 навколоматчевих студій.

Усі поєдинки будуть доступні на OTT-платформі за передплатами «Спорт» та Megopack. Частину обраних матчів транслюватимуть безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» у цифровому мовленні T2 та в провідних кабельних мережах. Зокрема, канал покаже один поєдинок кожного ігрового дня впродовж турнір. Гарантовано в список потраплять:

  • матч-відкриття,
  • два чвертьфінали,
  • обидва півфінали,
  • поєдинок за третє місце,
  • фінал.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(час початку матчів вказано за київським часом)

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 друга команда групи A – друга команда групи B
29 червня 20:00 переможець групи C – друга команда групи F
29 червня 23:30 переможець групи E – третя команда групи A/B/C/D/F
30 червня 04:00 переможець групи F – друга команда групи C
30 червня 20:00 друга команда групи E – друга команда групи I
1 липня 00:00 переможець групи I – третя команда групи C/D/F/G/H
1 липня 04:00 переможець групи A – третя команда групи C/E/F/H/I
1 липня 19:00 переможець групи L – третя команда групи E/H/I/J/K
1 липня 23:00 переможець групи G – третя команда групи A/E/H/I/J
2 липня 03:00 переможець групи D – третя команда групи B/E/F/I/J
2 липня 22:00 переможець групи H – друга команда групи J
3 липня 02:00 друга команда групи K – друга команда групи L
3 липня 06:00 переможець групи B – третя команда групи E/F/G/I/J
3 липня 21:00 друга команда групи D – друга команда групи G
4 липня 01:00 переможець групи J – друга команда групи H
4 липня 04:30 переможець групи K – третя команда групи D/E/I/J/L
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу
5 липня 00:00 переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу
5 липня 23:00 переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу
6 липня 03:00 переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу
6 липня 22:00 переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу
7 липня 03:00 переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу
7 липня 19:00 переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу
7 липня 23:00 переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
10 липня 22:00 переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
11 липня 00:00 переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
11 липня 04:00 переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
15 липня 22:00 переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу

До слова, раніше Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі ЧС-2026. Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Натомість національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу. «Атлаські леви» відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліонель Мессі бере участь у шостому для себе Чемпіонаті світу
Хет-трик Мессі на старті Чемпіонату світу: Аргентина розгромила Алжир
Вчора, 06:07
Ліонель Мессі не втомлюється підкорювати нові висоти
Мессі побив рекорд збірної Аргентини понад півстолітньої давнини
10 червня, 18:57
38-річний Мессі виступає за клуб північноамериканської MLS «Інтер Маямі»
Мессі вийшов на перше місце рейтингу найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу
Вчора, 07:28
Мессі: Я люблю грати у футбол, це моя пристрасть із самого дитинства
Мессі пояснив, чому плакав після першого голу на Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 10:31
Ліонель Мессі забив три м’ячі у ворота Алжиру в матчі ЧС-2026
Мессі скромно відреагував на повторення бомбардирського рекорду чемпіонатів світу
Вчора, 11:30
Ліонель Мессі уникнув вилучення через фол на капітані Алжира в матчі ЧС-2026
Мессі міг отримати червону картку в матчі з Алжиром: реакція фанатів
Вчора, 13:56

Новини

Родина Мессі підтвердила проблеми зі здоров'ям у батька капітана збірної Аргентини
Родина Мессі підтвердила проблеми зі здоров'ям у батька капітана збірної Аргентини
«Ліверпуль» оголосив про трансфер дебютанта збірної Іспанії
«Ліверпуль» оголосив про трансфер дебютанта збірної Іспанії
Збірна Чехії втратила перемогу над ПАР на Чемпіонаті світу 2026
Збірна Чехії втратила перемогу над ПАР на Чемпіонаті світу 2026
Чемпіонат світу: коментатор втратив роботу, бо переплутав збірні Ірану та Нової Зеландії
Чемпіонат світу: коментатор втратив роботу, бо переплутав збірні Ірану та Нової Зеландії
Збірна Бразилії визначилася зі статусом Неймара на другий матч Чемпіонату світу
Збірна Бразилії визначилася зі статусом Неймара на другий матч Чемпіонату світу
Бомбардир «Атлетіко» відмовився від переходу в чемпіонат Англії – ЗМІ
Бомбардир «Атлетіко» відмовився від переходу в чемпіонат Англії – ЗМІ

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Сьогодні, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua