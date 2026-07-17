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Іспанський гранд делегує найбільше гравців у фінал Чемпіонату світу утретє поспіль

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Іспанський гранд делегує найбільше гравців у фінал Чемпіонату світу утретє поспіль
У фіналі ЧС-2026 можуть зіграти 10 футболістів мадридського «Атлетіко»
фото: ФК Атлетіко Мадрид

У неділю, 19 липня, на полі зійдуться гравці знаменитого клубу з Мадриду

Мадридський «Атлетіко» матиме найбільше представництво у фінальному матчі Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Атлетіко».

У вирішальному матчі мундіалю між Іспанією та Аргентиною можуть зіграти 10 футболістів мадридського «Атлетіко». Це вже третій чемпіонат світу поспіль, на фінал якого клуб делегує найбільше гравців.

До списку входять: Маркос Льоренте, Алекс Баена, Марк Пубіль, Алехандро Грімальдо (усі – збірна Іспанії), а також Хуан Муссо, Науель Моліна, Хуліан Альварес, Джуліано Сімеоне, Тьяго Альмада та Ніколас Гонсалес (усі – збірна Аргентини).

На другому місці за представництвом у фіналі – «Барселона», яка делегує у вирішальний матч мундіалю 8 футболістів. Усі вони виступають за збірну Іспанії.

Нагадаємо, словенця Славко Вінчіча призначено головним арбітром фіналу Чемпіонату світу 2026 з футболу між Іспанією та Аргентиною. Асистуватимуть 46-річному рефері на лініях його співвітчизники Томаж Кланчник та Андраж Ковачіч. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Адхам Махадме, а резервним асистентом призначено Мохаммада Аль-Калафа (обидва – Йорданія).

На Чемпіонаті світу 2026 Вінчіч відпрацював головним арбітром на трьох матчах, включаючи одну гру у плейоф: Бразилія – Марокко (1:1), Йорданія – Алжир (1:2) та Мексика – Еквадор (2:0) у 1/16 фіналу.

Фінал Чемпіонату світу 2026 відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

До слова, вперше в історії у фіналі Чемпіонату світу зіграють дві найкращі команди рейтингу ФІФА. Рейтинг команд ФІФА з'явився 1992 року. З того часу у фіналах світових першостей до 2026 року жодного разу не грали два його лідери

Також вперше в історії у фіналі Чемпіонату світу зіграють чинні переможці Євро і Кубка Америки. Іспанія виграла Євро-2024. Аргентина тріумфувала на Кубку Америки у 2024 році.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 ФК Атлетіко (Мадрид) Маркос Льоренте Ніколас Ґонсалес

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