Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Один із сенсаційних героїв мундіалю знайшов новий клуб

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Один із сенсаційних героїв мундіалю знайшов новий клуб
Возінья не пропустив від майбутніх чемпіонів ЧС-2026 – іспанців
фото: Getty Images

Возінья перейшов у знаменитий клуб з Південної Америки

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья, який став одним із відкриттів Чемпіонату світу 2026 з футболу, продовжить кар'єру в чилійському «Коло-Коло». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Останнім клубом 40-річного воротаря був «Шавеш», що виступає у другому дивізіоні чемпіонату Португалії. Після завершення сезону 2025/26 Возінья покинув клуб і вже на Чемпіонаті світу 2026 виступав у статусі вільного агента.

Турнір став дебютним як для збірної Кабо-Верде, так і для самого Возіньї. 40-річний воротар провів на світовій першості всі чотири матчі команди, у двох з яких зберіг свої ворота «сухими», зокрема проти майбутніх чемпіонів світу Іспанії (0:0). Завдяки його грі Кабо-Верде сенсаційно вийшло до плейоф, де лише в додатковий час поступилося Аргентині.

За підсумками турніру вболівальники включили Возінью до символічної збірної чемпіонату світу за версією ФІФА. Виступ Возіньї на мундіалі відзначили і в найтитулованішому чилійському клубі «Коло-Коло» (34 рази виграв чемпіонат Чилі), де воротар і продовжить свою клубну кар'єру.

Возінья розпочав професійну кар'єру на батьківщині в Кабо-Верде, після чого виступав за клуби Анголи, Молдови, Португалії, Кіпру та Словаччини. Найдовше воротар захищав кольори кіпрського АЕЛа, з яким у 2019 році виграв Кубок Кіпру. За національну збірну Кабо-Верде він дебютував у 2012 році та провів 94 матчі.

Нагадаємо, авторитетний портал Transfermarkt опублікував перелік футболістів, які найбільше подорожчали за підсумками Чемпіонату світу 2026.

Лідером рейтингу став півзахисник «Манчестер Сіті» та збірної Англії Елліот Андерсон. Він додав у ціні 35 мільйонів євро (з 75 до 110 мільйонів). Друге місце посів ще один англієць, хавбек іспанського «Реала» Джуд Беллінгем. Він подорожчав на 30 мільйонів євро (зі 130 до 160 мільйонів). Третім став півзахисник французького «Лілля» та збірної Марокко Айюб Буадді. Його ціна зросла з 50 до 80 мільйонів євро.

У топ-10 також увійшли норвежець Ерлінг Холанд (+20 млн євро), іспанці Ламін Ямаль (+20 млн євро) та Пау Кубарсі (+20 млн євро), французи Кіліан Мбаппе (+20 млн євро) та Майкл Олісе (+20 млн євро), аргентинець Хуліан Альварес (+20 млн євро) та англієць Морган Роджерс (+20 млн євро).

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вінісіус Жуніор бере участь в перегонах бомбардирів Кубка світу
Бразилія – Японія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
29 червня, 12:35
Нідерланди та Марокко зійшлися у поєдинку 1/16 фіналу світової першості
Нідерланди та Марокко у серії пенальті визначили учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу
30 червня, 06:54
«Альбіселесте» поки лише перемагали на турнірі
Аргентина – Кабо-Верде. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
3 липня, 12:10
Енцо Фернандес наразі не цікавить «вершкових»
«Реал» публічно відмовився від чемпіона світу
3 липня, 18:27
Олівер Гласнер продовжить роботу на Туманному Альбіоні
Переможець Ліги конференцій очолив історичний гранд чемпіонату Англії
6 липня, 13:30
Шарль Де Кетеларе був причетним до всіх голів збірної Бельгії
Витівки Трампа їх розлютили. Бельгія знищила США і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу
7 липня, 05:12
Мессі з партнерами вивчає інструкцію, яку отримав Пікфорд
Мессі побачив шпаргалку воротаря англійців Пікфорда і дуже сильно здивувався (відео)
17 липня, 10:09
Газон арени в передмісті Нью-Йорка став яблуком розбрату
Губернаторка Нью-Джерсі розгнівана ідеєю ФІФА додатково заробити на фіналі Чемпіонату світу
19 липня, 20:15
Матвій Пономаренко продовжив контракт з Динамо
Пономаренко ухвалив рішення: стало відомо, чи продовжив він контракт з «Динамо»
23 липня, 10:32

Новини

Один із сенсаційних героїв мундіалю знайшов новий клуб
Один із сенсаційних героїв мундіалю знайшов новий клуб
Циганков поставив ультиматум «Жироні» і планує бойкотувати матчі команди
Циганков поставив ультиматум «Жироні» і планує бойкотувати матчі команди
Чемпіонка Вімблдону кумедно відреагувала на своє фото в новині WTA про генетичне тестування
Чемпіонка Вімблдону кумедно відреагувала на своє фото в новині WTA про генетичне тестування
Стало відомо, скільки заробили збірні за підсумками Чемпіонату світу з футболу
Стало відомо, скільки заробили збірні за підсумками Чемпіонату світу з футболу
Французький гандбольний клуб відсторонив віцекапітана через звинувачення у зґвалтуванні
Французький гандбольний клуб відсторонив віцекапітана через звинувачення у зґвалтуванні
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського паверліфтера
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського паверліфтера

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2026
112K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
72K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)
55K
Ліцеїст із Київщини створив пристрій, який може змінити хід війни

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Вчора, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua