Один із сенсаційних героїв мундіалю знайшов новий клуб

Возінья перейшов у знаменитий клуб з Південної Америки

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья, який став одним із відкриттів Чемпіонату світу 2026 з футболу, продовжить кар'єру в чилійському «Коло-Коло». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Останнім клубом 40-річного воротаря був «Шавеш», що виступає у другому дивізіоні чемпіонату Португалії. Після завершення сезону 2025/26 Возінья покинув клуб і вже на Чемпіонаті світу 2026 виступав у статусі вільного агента.

Турнір став дебютним як для збірної Кабо-Верде, так і для самого Возіньї. 40-річний воротар провів на світовій першості всі чотири матчі команди, у двох з яких зберіг свої ворота «сухими», зокрема проти майбутніх чемпіонів світу Іспанії (0:0). Завдяки його грі Кабо-Верде сенсаційно вийшло до плейоф, де лише в додатковий час поступилося Аргентині.

За підсумками турніру вболівальники включили Возінью до символічної збірної чемпіонату світу за версією ФІФА. Виступ Возіньї на мундіалі відзначили і в найтитулованішому чилійському клубі «Коло-Коло» (34 рази виграв чемпіонат Чилі), де воротар і продовжить свою клубну кар'єру.

Возінья розпочав професійну кар'єру на батьківщині в Кабо-Верде, після чого виступав за клуби Анголи, Молдови, Португалії, Кіпру та Словаччини. Найдовше воротар захищав кольори кіпрського АЕЛа, з яким у 2019 році виграв Кубок Кіпру. За національну збірну Кабо-Верде він дебютував у 2012 році та провів 94 матчі.

Нагадаємо, авторитетний портал Transfermarkt опублікував перелік футболістів, які найбільше подорожчали за підсумками Чемпіонату світу 2026.

Лідером рейтингу став півзахисник «Манчестер Сіті» та збірної Англії Елліот Андерсон. Він додав у ціні 35 мільйонів євро (з 75 до 110 мільйонів). Друге місце посів ще один англієць, хавбек іспанського «Реала» Джуд Беллінгем. Він подорожчав на 30 мільйонів євро (зі 130 до 160 мільйонів). Третім став півзахисник французького «Лілля» та збірної Марокко Айюб Буадді. Його ціна зросла з 50 до 80 мільйонів євро.

У топ-10 також увійшли норвежець Ерлінг Холанд (+20 млн євро), іспанці Ламін Ямаль (+20 млн євро) та Пау Кубарсі (+20 млн євро), французи Кіліан Мбаппе (+20 млн євро) та Майкл Олісе (+20 млн євро), аргентинець Хуліан Альварес (+20 млн євро) та англієць Морган Роджерс (+20 млн євро).