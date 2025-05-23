Збірна Росії з хокею остаточно відсторонена від Олімпіади-2026 – джерело

Якщо Росія буде відсторонена від хокейного турніру на Олімпіаді, то там виступить збірна Франції

Олімпіада відбудеться з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо

Збірну Росії з хокею не допустили до участі в Олімпіаді-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на латвійський ресурс Sportacentrs.

Зазначається, що рішення було ухвалено на конгресі Міжнародної федерації хокею в Стокгольмі на основі контактів федерації та МОК.

Разом з тим, Федерація хокею Росії (ФХР) не підтвердила недопуску Росії на Олімпіаду.

«У рамках Конгресу Міжнародної федерації хокею було обговорене питання участі збірних команд Росії у Зимових Олімпійських іграх 2026 року. ІІХФ, Олімпійський комітет Росії та ФХР влітку проведуть додаткові консультації з цього питання. Остаточне рішення буде ухвалено пізніше», – йдеться у повідомленні Федерації хокею Росії.

Олімпіада відбудеться з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Якщо Росія буде відсторонена від хокейного турніру на Олімпіаді в 2026 році в Італії, то там виступить збірна Франції.

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